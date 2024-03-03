Житель Самарской области угнал машину у родственника и получил "условку"

Исаклинский районный суд Самарской области вынес приговор 27-летнему местному жителю, которого обвиняли в угоне. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В сентябре 2023 г. у потерпевшего пропал ВАЗ-2110, припаркованный возле дома с ключами в замке зажигания. Полицейские нашли машину в 10 м от ее обычного места стоянки, сняли отпечатки пальцев и опросили местных жителей. Одна из жительниц села рассказала, что на этой "десятки" родственник потерпевшего подвозил ее в магазин. Подозреваемым оказался ранее судимый за угрозу убийством и наркотики мужчина.

На суде он полностью признал вину и получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.