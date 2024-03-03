Участники СВО из Самары подбили третий Abrams

В воскресенье, 3 марта, телеведущий Владимир Соловьев сообщил у себя в телеграм-канале о третьем уничтоженном танке Abrams.

"Армия России уничтожила еще один американский танк Abrams на Украине. Это произошло в населенном пункте Бердычи на авдеевском направлении. Парни сначала ударили в гусеницу с гранатомета, а потом машину добили штурмовики из 30-й мотострелковой бригады из Самары", — сообщает Соловьев.

Напомним, ранее стало известно о двух американских танках, подбитых бойцами 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады, базирующейся под Самарой.