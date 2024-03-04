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Суды Происшествия

Рецидивист из Тольятти не продержался и трех дней без преступлений

ТОЛЬЯТТИ. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело 41-летнего мужчины, обвиняемого в разбое с проникновением в жилище. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В мае 2023 г. 41-летний мужчина, за два дня до того освободившийся из колонии строгого режима, проник в квартиру знакомого, представившись по домофону сотрудником управляющей компании. Затем он напал на хозяина с ножом, заставил написать расписку о несуществующем долге 500 тыс. руб. и сразу же забрал якобы в счет частичного погашения этого долга телевизор, шахматы, две электронные сигареты, сетевой фильтр, нож, а также около 2 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 57 тыс. рублей.

Суд назначил тольяттинцу четыре года лишения свободы в колонии особого режима. Также с учетом частичного возмещения ущерба он должен будет выплатить потерпевшему 52 тыс. рублей.

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