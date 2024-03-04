В Самаре осудили участников ОПС, сбывавшего фальшивые купюры в 12 регионах

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор четверым обвиняемым в сбыт поддельных денег в 12 регионах. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В сентябре 2020 г. житель Самары создал преступное сообщество, состоящее из четырех групп, действовавших на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Челябинской, Тюменской, Иркутской, Самарской областей, Приморского и Пермского краев, республик Крым и Татарстан. Злоумышленники сбывали фальшивые банкноты номиналом 5 тыс. рублей.

В сентябре 2020 г. житель Самары создал преступное сообщество, состоящее из четырех групп, действовавших на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Челябинской, Тюменской, Иркутской, Самарской областей, Приморского и Пермского краев, республик Крым и Татарстан. Злоумышленники сбывали фальшивые банкноты номиналом 5 тыс. рублей. Партии фальшивок перевозили на арендованных машинах и хранились в тайниках в лесополосе в Ленинградской области, а также в арендованной квартире в Санкт-Петербурге и в частных домах на территории Самарской области.

В деле 78 эпизодов сбыта фальшивых банкнот. Обвиняемым вменили ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ ("Создание и участие в преступном сообществе") и ч. 3 ст. 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег").

Суд назначил организатору ОПС 20 лет лишения свободы со штрафом 2 млн рублей. Трое других фигурантов дела получили от 14 до 16 лет со штрафами от 900 тыс. до 2 млн рублей. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.