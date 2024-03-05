"ПорноОПГ": за что в Самаре будут судить руководителей вебкам-студии

Стали известны подробности уголовного дела по обвинению двух местных жителей 27 и 29 лет, обвиняемых в незаконном изготовлении порнографических материалов с использованием интернета.

Ранее о передаче дела "порнографического ОПГ" в суд коротко сообщало региональное управление МВД.

В прокуратуре Самары корреспонденту Волга Ньюс рассказали подробности пикантного дела. Как пояснили в надзорном ведомстве, в ходе предварительного следствия установлено, что в марте 2022 г. в целях извлечения прибыли мужчины создали организованную преступную группу с вовлечением в нее не установленных следствием лиц в качестве продюсеров и операторов, а также девушек. Они осуществляли публичную демонстрацию материалов порнографического характера на зарубежном стриминговом интернет-ресурсе посредством платных онлайн-трансляций.

По версии следствия, умысел на обогащение за счет откровенных онлайн-трансляций с девушками появился у младшего фигуранта дела - студента платного отделения одного из самарских вузов, проживавшего на съемной квартире в Самаре.

Функционал выбранного студентом для заработка интернет-сайта предусматривает регистрацию на нем анонимного зрителя, который получает возможность просматривать фото- и видеоизображения эротического и порнографического содержания, распространяемые анонимными моделями, и поощряет сексуальную активность заинтересовавших его моделей путем передачи им внутренней валюты - токенов. В свою очередь, модель использует различные формы сексуальной активности, выманивая максимальное количество токенов.

Доступ к данному сайту на территории России заблокирован Роскомнадзором. При этом сам сайт требует лишь формального подтверждения со стороны пользователя о достижении им возраста 18 лет. Ознакомиться с содержанием интернет-сайта и скопировать информацию в электронном варианте может любой пользователь, в том числе несовершеннолетний.

В итоге студенту удалось организовать сеть студий под общим названием, которые он разместил в Самаре в нескольких съемных квартирах. Организатор оборудовал в каждом из помещений изолированные комнаты, установив в них кровати, персональные компьютеры с веб-камерами. Разместил там специально подобранную одежду и другие вещи, необходимые для работы порномоделей с клиентами.

С клиентами общались несколько десятков девушек-моделей, которых подыскивали для такой работы представители ОПГ.

Вырученные деньги члены преступной группы и модели распределяли между собой согласно заранее достигнутой договоренности.

Как пояснили в прокуратуре Самары, сам предполагаемый организатор ОПГ и его главный помощник были задержаны 15 сентября 2022 года.

Следствие завершено, заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой Самары. Обвиняемые признали вину частично. Сейчас они находятся на свободе под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд.