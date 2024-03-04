Стартует юбилейный сезон фестиваля стрит-арта ПФО "ФормART"

Открылся прием заявок на участие в V сезоне фестиваля стрит-арта ПФО "ФормART". Ключевая тематика фестиваля в этом году посвящена Году семьи в России и связана с повышением престижа и значимости семьи.
Молодым художникам предлагается создать граффити под единым брендом "Единство поколений" на тему одного из выбранных направлений: "По-семейному": семейные ценности, традиции, ритуалы, которые передаются из поколения в поколение, дарят ощущение единства; "История одной семьи": семейные династии (педагогов, рабочих, врачей, писателей, спортсменов, волонтеров), внесших вклад в развитие региона; "Мой дом — моя крепость": семья, как фундамент и основа развития человека, базовая ценность для каждого; "Герой моей семьи": члены семьи, которыми можно гордиться, "Семья — как одна из высших ценностей российского общества". Участниками основного конкурса традиционно могут стать художники из регионов ПФО в возрасте от 18 до 35 лет.
Также в год празднования юбилея движения студенческих отрядов в рамках фестиваля введена специальная номинация "Труд крут", участником которой может стать любой желающий из всех субъектов Российской Федерации. В этой номинации художникам предлагается создать эскизы, объединив современное художественное искусство и популяризацию ценности труда и рабочих профессий.
Для участия необходимо заполнить заявку на сайте проекта formartpfo.ru, прикрепив эскиз конкурсной работы. Отметим, что от одного участника принимаются не более трех заявок в каждой из тематик фестиваля до 15 апреля 2024 года. Заявленные работы будет оценивать компетентное жюри — федеральные и региональные эксперты, авторитетные в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.
Художники, чьи работы будут выбраны лучшими в регионах, получат возможность воплотить свои идеи на стенах зданий в 14 субъектах ПФО. Победители специальной номинации создадут свои граффити-работы на объектах в 10 городах России в 2024 году.
Самарская область принимает участие в фестивале уличного искусства "ФормART" с 2020 г., и неоднократно наши художники становились победителями. Самарский стрит-арт художник Дмитрий Горшков дважды одерживал победу в фестивале. В 2021 г. он победил с работой "Будущее", а в прошлом году мурал "Открытие возможностей", выполненный Дмитрием, стал победителем по результатам народного и экспертного голосований.
Поздравляя самарского художника-участника конкурсов прошлых лет, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал, что в регионе живет много творческих людей, таланты которых всегда поддерживаются, а благодаря национальным проектам, которые реализуются по решению президента Владимира Путина, благоустраиваются общественные пространства, дворовые территории. "Мы создаем новые точки притяжения для комфортного отдыха людей. И такие уличные полотна становятся дополнительным украшением, дарят всем позитивное настроение", — сказал глава региона.
Работе с молодежью, детьми, подростками в Самарской области уделяется большое внимание со стороны областного правительства. Об этом убедительно говорят победы и в других федеральных конкурсах и программах, а также масштабные события, такие как молодежный форум ПФО "iВолга", фестивали "Том Сойер Фест", "САМ.ФЕСТ" и т. д., проводимые на территории области.
Видео и фото-материалы создания новых работ на объектах городской среды будут размещены на сайте проекта formartpfo.ru. Имена победителей станут известны на торжественной церемонии подведения итогов в августе 2024 г. в Кирове. Обладатели I, II и III мест получат гранты в размере от 100 до 200 тыс. руб. для дальнейшего творческого развития.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.