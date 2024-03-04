Стартует юбилейный сезон фестиваля стрит-арта ПФО "ФормART"

Открылся прием заявок на участие в V сезоне фестиваля стрит-арта ПФО "ФормART". Ключевая тематика фестиваля в этом году посвящена Году семьи в России и связана с повышением престижа и значимости семьи.

Молодым художникам предлагается создать граффити под единым брендом "Единство поколений" на тему одного из выбранных направлений: "По-семейному": семейные ценности, традиции, ритуалы, которые передаются из поколения в поколение, дарят ощущение единства; "История одной семьи": семейные династии (педагогов, рабочих, врачей, писателей, спортсменов, волонтеров), внесших вклад в развитие региона; "Мой дом — моя крепость": семья, как фундамент и основа развития человека, базовая ценность для каждого; "Герой моей семьи": члены семьи, которыми можно гордиться, "Семья — как одна из высших ценностей российского общества". Участниками основного конкурса традиционно могут стать художники из регионов ПФО в возрасте от 18 до 35 лет.

Также в год празднования юбилея движения студенческих отрядов в рамках фестиваля введена специальная номинация "Труд крут", участником которой может стать любой желающий из всех субъектов Российской Федерации. В этой номинации художникам предлагается создать эскизы, объединив современное художественное искусство и популяризацию ценности труда и рабочих профессий.

Для участия необходимо заполнить заявку на сайте проекта formartpfo.ru, прикрепив эскиз конкурсной работы. Отметим, что от одного участника принимаются не более трех заявок в каждой из тематик фестиваля до 15 апреля 2024 года. Заявленные работы будет оценивать компетентное жюри — федеральные и региональные эксперты, авторитетные в области изобразительного и уличного искусства, архитектуры и градостроительства.

Художники, чьи работы будут выбраны лучшими в регионах, получат возможность воплотить свои идеи на стенах зданий в 14 субъектах ПФО. Победители специальной номинации создадут свои граффити-работы на объектах в 10 городах России в 2024 году.

Самарская область принимает участие в фестивале уличного искусства "ФормART" с 2020 г., и неоднократно наши художники становились победителями. Самарский стрит-арт художник Дмитрий Горшков дважды одерживал победу в фестивале. В 2021 г. он победил с работой "Будущее", а в прошлом году мурал "Открытие возможностей", выполненный Дмитрием, стал победителем по результатам народного и экспертного голосований.

Поздравляя самарского художника-участника конкурсов прошлых лет, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал, что в регионе живет много творческих людей, таланты которых всегда поддерживаются, а благодаря национальным проектам, которые реализуются по решению президента Владимира Путина, благоустраиваются общественные пространства, дворовые территории. "Мы создаем новые точки притяжения для комфортного отдыха людей. И такие уличные полотна становятся дополнительным украшением, дарят всем позитивное настроение", — сказал глава региона.

Работе с молодежью, детьми, подростками в Самарской области уделяется большое внимание со стороны областного правительства. Об этом убедительно говорят победы и в других федеральных конкурсах и программах, а также масштабные события, такие как молодежный форум ПФО "iВолга", фестивали "Том Сойер Фест", "САМ.ФЕСТ" и т. д., проводимые на территории области.

Видео и фото-материалы создания новых работ на объектах городской среды будут размещены на сайте проекта formartpfo.ru. Имена победителей станут известны на торжественной церемонии подведения итогов в августе 2024 г. в Кирове. Обладатели I, II и III мест получат гранты в размере от 100 до 200 тыс. руб. для дальнейшего творческого развития.