ВТБ выбирает имя маме семейства дальневосточных леопардов

Банк ВТБ, поддерживающий национальный парк "Земля леопарда", получил почетное право дать имена большой семье дальневосточных кошек — и первой своё имя получит мама троих малышей. Сделать финальный выбор из вариантов, предложенных сотрудниками банка, можно в соцмедиа ВТБ.

"Поддержка проектов по сохранению биоразнообразия нашей страны занимает особое место в благотворительной деятельности ВТБ. Мы присоединились к программе "Хранители леопарда" и получили возможность дать имена целой семье: маме и её трем котятам. Мы с нетерпением ждем результатов голосования и с большим вниманием будем наблюдать за жизнью этих удивительных грациозных животных", — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Самка леопарда под номером Leo 101 °F, которой предстоит первой получить своё имя, попала в объективы фотокамер в 2016 году, когда, будучи еще котенком, смело гуляла одна. Сейчас ей около 7 лет. Кошка находится в прекрасной физической форме и обладает отменным здоровьем. Начиная с 2019 года, четыре раза стала мамой и подарила миру восемь котят. Сегодня воспитывает троих малышей и приучает их к самостоятельности.

На голосование выдвинуто несколько имен. Отдать свой голос за лучший вариант можно до 6 марта в социальных сетях ВТБ:

Герда ("защитница"): в мифологии — красавица-великанша. Главные черты обладательницы имени — независимость, решительность, стойкость.

Злата ("золотая"): имя распространено в южных славянских территориях. Олицетворяет золото — символ богатства.

Капиталина: царственная, возвышенная, непотопляемая. Серьёзно относится к окружающему миру. Лидер, всегда добивается поставленной цели.

Муза: богиня искусств, вдохновительница. Обладательница имени тонко чувствует красоту, изящна, артистична, отличается мудростью и отзывчивостью.

Русана ("роза"): символизирует духовное просвещение и просветление. Это имя часто выбирают для девочек в странах Центральной Азии.

Программа "Хранитель леопарда" запущена ФГБУ "Земля леопарда" в 2014 году, чтобы привлечь внимание к работе по сохранению редчайшей крупной кошки мира. За 10 лет работы национального парка популяция дальневосточного леопарда выросла более чем в 3 раза с 35 до 125 особей.