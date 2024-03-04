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Общество

ВТБ выбирает имя маме семейства дальневосточных леопардов

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ВТБ, поддерживающий национальный парк "Земля леопарда", получил почетное право дать имена большой семье дальневосточных кошек — и первой своё имя получит мама троих малышей. Сделать финальный выбор из вариантов, предложенных сотрудниками банка, можно в соцмедиа ВТБ.

Фото: пресс-служба национального парка "Земля леопарда"

"Поддержка проектов по сохранению биоразнообразия нашей страны занимает особое место в благотворительной деятельности ВТБ. Мы присоединились к программе "Хранители леопарда" и получили возможность дать имена целой семье: маме и её трем котятам. Мы с нетерпением ждем результатов голосования и с большим вниманием будем наблюдать за жизнью этих удивительных грациозных животных", — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Самка леопарда под номером Leo 101 °F, которой предстоит первой получить своё имя, попала в объективы фотокамер в 2016 году, когда, будучи еще котенком, смело гуляла одна. Сейчас ей около 7 лет. Кошка находится в прекрасной физической форме и обладает отменным здоровьем. Начиная с 2019 года, четыре раза стала мамой и подарила миру восемь котят. Сегодня воспитывает троих малышей и приучает их к самостоятельности.

На голосование выдвинуто несколько имен. Отдать свой голос за лучший вариант можно до 6 марта в социальных сетях ВТБ:

  • Герда ("защитница"): в мифологии — красавица-великанша. Главные черты обладательницы имени — независимость, решительность, стойкость.
  • Злата ("золотая"): имя распространено в южных славянских территориях. Олицетворяет золото — символ богатства.
  • Капиталина: царственная, возвышенная, непотопляемая. Серьёзно относится к окружающему миру. Лидер, всегда добивается поставленной цели.
  • Муза: богиня искусств, вдохновительница. Обладательница имени тонко чувствует красоту, изящна, артистична, отличается мудростью и отзывчивостью.
  • Русана ("роза"): символизирует духовное просвещение и просветление. Это имя часто выбирают для девочек в странах Центральной Азии.

Программа "Хранитель леопарда" запущена ФГБУ "Земля леопарда" в 2014 году, чтобы привлечь внимание к работе по сохранению редчайшей крупной кошки мира. За 10 лет работы национального парка популяция дальневосточного леопарда выросла более чем в 3 раза с 35 до 125 особей.

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Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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