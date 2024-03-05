В КРЦ "Звезда" пройдет фестиваль-открытие сезона игр Центральной лиги международного союза КВН "Самара"

С 12 по 25 января в Сочи состоялся ХХХV международный фестиваль команд КВН "КИВИН — 2024". Ежегодно на фестивале подводятся итоги прошедшего года и происходит распределение команд на новый сезон.
На фестивале движение "Самарский КВН" подтвердило статус официального представителя международного союза КВН на территории Самарской области. По итогам работы в прошедшем году лига КВН "Самара" получила более высокую позицию в системе лиг международного союза КВН, став "Центральной" (центральные лиги являются основными базами подготовки команд для телевизионных лиг МС КВН).
Центральная лига международного союза КВН "Самара", совместно с телевизионным творческим объединением "АМИК", при поддержке мэрии города представляет фестиваль-открытие сезона игр Центральной лиги. Открытие состоится 7 марта в 18:00 в КРЦ "Звезда".
"Для участия в фестивале заявки подали 84 команды из разных уголков нашей страны. По итогам подготовительной работы с креативными продюсерами в гала-концерте примут участие 30 команд КВН из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Перми, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Москвы, Владимира, города Шахты, Орска, Набережных Челнов, Стерлитамака, Ульяновской области, Нижнего Новгорода, Уфы, Батайска и Калининграда. В сезон игр лиги "Самара" попадут 24 команды", - сообщили организаторы.
В новом сезоне лиги "Самара" творческой работой с командами занимаются опытные выпускники Самарского КВН: Дмитрий Колчин — абсолютный чемпион МС КВН в составе команды КВН "СОК", Семен Крымов и Нурлан Кабаков — участники Премьер-Лиги КВН в составе команды КВН "САМАРА".
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.