В КРЦ "Звезда" пройдет фестиваль-открытие сезона игр Центральной лиги международного союза КВН "Самара"

С 12 по 25 января в Сочи состоялся ХХХV международный фестиваль команд КВН "КИВИН — 2024". Ежегодно на фестивале подводятся итоги прошедшего года и происходит распределение команд на новый сезон.

На фестивале движение "Самарский КВН" подтвердило статус официального представителя международного союза КВН на территории Самарской области. По итогам работы в прошедшем году лига КВН "Самара" получила более высокую позицию в системе лиг международного союза КВН, став "Центральной" (центральные лиги являются основными базами подготовки команд для телевизионных лиг МС КВН).

Центральная лига международного союза КВН "Самара", совместно с телевизионным творческим объединением "АМИК", при поддержке мэрии города представляет фестиваль-открытие сезона игр Центральной лиги. Открытие состоится 7 марта в 18:00 в КРЦ "Звезда".

"Для участия в фестивале заявки подали 84 команды из разных уголков нашей страны. По итогам подготовительной работы с креативными продюсерами в гала-концерте примут участие 30 команд КВН из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Перми, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Москвы, Владимира, города Шахты, Орска, Набережных Челнов, Стерлитамака, Ульяновской области, Нижнего Новгорода, Уфы, Батайска и Калининграда. В сезон игр лиги "Самара" попадут 24 команды", - сообщили организаторы.

В новом сезоне лиги "Самара" творческой работой с командами занимаются опытные выпускники Самарского КВН: Дмитрий Колчин — абсолютный чемпион МС КВН в составе команды КВН "СОК", Семен Крымов и Нурлан Кабаков — участники Премьер-Лиги КВН в составе команды КВН "САМАРА".