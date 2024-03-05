В Самарской области пополнился автопарк спецтехники для вывоза ТКО

Свой автопарк спецтехники для вывоза твердых коммунальных отходов обновили сразу несколько перевозчиков в Самарской области: в Сызрани, Самаре, Кинель-Черкасском и Волжском районах вышли на линию четыре современных мусоровоза и два ломовоза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО.

Всего в регионе в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами задействовано порядка 700 единиц спецтехники, которая периодически нуждается в обновлении.

Новая спецтехника появилась в арсенале ООО "СтройБытСервис", который обслуживает Кинель-Черкасский район — это 536 контейнерных площадок в 39 населённых пунктах. В автопарке перевозчика семь мусоровозов, которые обеспечивают вывоз отходов с контейнеров на площадках. И теперь три ломовоза по вывозу крупногабаритного мусора: в декабре приобрели новый МАЗ.

"Количество отходов значительно выросло, особенно крупногабаритных. Если пять лет назад мы транспортировали 11 тысяч тонн отходов в год, то в 2023 году — уже 15 тысяч тонн. Поэтому и возникла необходимость в дополнительной технике. Новый ломовоз очень удобный в управлении, с высокой грузоподъёмностью (15660 кг) и объемом кузова 30 кубов. Теперь справиться с вывозом КГО будет значительно проще", — поделился инженер по ТО ООО "СтройБытСервис" Роман Бахаев.

Самарский перевозчик ООО "Волжский Энергосервис" приобрёл два новых МАЗа — мусоровоз с задней загрузкой и ломовоз. Компания-перевозчик транспортирует отходы с ряда контейнерных площадок Промышленного и Кировского районов Самары, а также с Волжского района.

Оба автомобиля уже вышли в рейсы. По мнению сотрудников компании, новая техника отличается маневренностью и простотой в управлении. Ломовоз задействован для погрузки и транспортировки крупногабаритных отходов, а мусоровоз прекрасно справляется с работой в условиях тесной городской застройки.

"Отличная машина. Прессовое оборудование работает как часы, усилие прессования увеличено на 30%, что позволяет вывезти большее количество отходов, — поделился водитель мусоровоза Дмитрий Козлов. — Радует, что новая техника успешно проходит испытание снежными препятствиями и низкими температурами в период зимы".

Возникла необходимость в новом спецтранспорте и у перевозчика АО "Экопром". В его автопарке 34 единицы техники, и вся она используется в работе по вывозу твёрдых коммунальных отходов в Сызрани, Октябрьске, Сызранском и Шигонском районах. В феврале автопарк "Экопрома" пополнился еще тремя машинами: два новых мусоровоза КАМАЗ с задней загрузкой и JAC.

"Мы обслуживаем несколько районов, каждая машина на счету, поэтому решили приобрести дополнительную технику. В Сызрани, например, мусоровозы курсируют по 16 маршрутам, в том числе и в исторической части города. Здесь очень много арок и узких дворов-колодцев, в которых стандартным мусоровозам сложно проехать и развернуться. Для этого подойдёт JAC, он по габаритам немного меньше, и более маневренный", — пояснил генеральный директор АО "Экопром" Артём Кремков.

Мусоровозы, ломовозы, погрузчики ежедневно выполняют десятки сложнейших задач, выполняя погрузочные работы на контейнерных площадках региона и преодолевая сотни километров в пути. Чтобы сохранять высокую работоспособность, весь транспорт требует постоянного ремонта и обновления. Регоператор и перевозчики уделяют этому вопросу особое внимание. Всего с начала 2019 года совместными усилиями удалось пополнить автопарк на 160 единиц спецтехники.