"Тольяттиазот" организовал праздник для жителей Тольятти

ТОАЗ организовал масштабное мероприятие для сотрудников предприятия и жителей города "Здравствуй, ФевроМарт!". Событие приурочено к празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня. В гуляниях на площади Дворца культуры (ДК) "Тольяттиазот" приняло участие около 3 000 человек.

Обширная развлекательная программа, рассчитанная на разные возрастные категории, включала в себя концерт творческих коллективов ДК, спортивные аттракционы, катание на квадроциклах, пони и собачьих упряжках. Несколько локаций были отведены под фотозоны с собаками породы хаски, ростовыми куклами и скоморохами. Для гостей праздника было организовано горячее питание и напитки. Все интерактивные зоны работали бесплатно.

Дворец культуры при поддержке "Тольяттиазота" регулярно проводит мероприятия городского масштаба. Новогодние спектакли, детские мероприятия "Каникулы с ТОАЗ" и "Лето с ТОАЗ", народные гуляния в честь масленицы и Дня победы, а также празднование Дня химика стали неотъемлемой частью развлекательной повестки Тольятти.

"Концепция мероприятия, организованного ТОАЗом, заключалась в объединении двух гендерных праздников. Сотрудники предприятия с семьями и жители Комсомольского района Тольятти встретили весну активно и на свежем воздухе. "Тольяттиазот" сделал еще один подарок городу, а Дворец культуры в очередной раз подтвердил статус места притяжения культурной жизни Тольятти", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.