Почти треть россиян считают свой образ жизни достаточно здоровым

Больше половины жителей страны — 52% — оценивают состояние своего здоровья как удовлетворительное. Четверть опрошенных (25%) назвали его хорошим, а 22% — плохим. 29% считают, что придерживаются ЗОЖ, а 56% россиян заявили о своем желании сделать свой образ жизни более здоровым.
Такие данные опубликовало социологическое агентство "Вебер" — совместный проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. В исследовании приняли участие 1300 россиян старше 18 лет.
По данным, опубликованным "Вебером", среди самых частых причин, которые препятствуют ЗОЖ, люди называли отсутствие денег (50%), отсутствие подходящих условий (31%), недостаток времени (28%), лень (24%).
Для россиян ЗОЖ состоит из трех ключевых компонентов: физических нагрузок и спорта, правильного питания и отказа от вредных привычек. Большинство жителей страны поддерживают свое здоровье регулярными прогулками на свежем воздухе и активностью (57%), соблюдением режима дня, который включает восьмичасовой сон (42%), а также правильным питанием или соблюдением диеты (39%). Кстати, 41% отметили, что в основном успевают полноценно выспаться и отдохнуть после рабочего дня, а 24% это пока не удается.
Говоря о своих вредных привычках, 72% признались, что употребляют алкоголь, из них 40% делают это раз в месяц и чаще, 32% — несколько раз в год или реже. 47% россиян не курят, при этом признались в курении 25%. 28% из тех, кто ранее курил, смогли окончательно побороть эту вредную привычку.
Опрошенные говорят, что побудить в них желание отказаться от вредных привычек могут проблемы со здоровьем и забота о нем, осознанность и сила воли, а также благополучная обстановка и отсутствие стресса.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.