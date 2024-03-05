В Самарской области стартовал первый этап командно-штабного учения

Во вторник, 5 марта, в Самарской области начался первый этап Всероссийского командно-штабного учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает региональное МЧС.

По тактическому замыслу первого этапа, из-за притока талых вод, осадков и увеличения сброса воды Жигулевской ГЭС, уровень воды в Волге у Самары достиг критической отметки. Затопило территории населенных пунктов, подтопленными оказались 44 дома с населением более 2 тыс. человек.

На месте условной ЧС развернули силы и средства МЧС России, проводят работы по ликвидации подтопления и по обеспечению пропуска паводков вод. Силы и средства Волжского спасательного центра задействованы в чернении и распиловке льда на реке Татьянка. Для мониторинга обстановки применяют беспилотники. Развернуты пункты временного размещения.

"В Самарской области проходит первый этап всероссийских командно-штабных учений. Отрабатываются мероприятия по предупреждению возможных ледовых заторов на водных объектах, путем проведения чернения и распиловки льда силами МЧС России. Демонстрируется готовность сил и средств к возможным подтоплениям. Силы средства МЧС России к ликвидации природной стихии готовы. Всего в проведении первого этапа командно-штабного учения задействовано 1987 человек, 239 единиц техники и 19 плавсредств", — отметил заместитель начальника управления ГО и защиты населения ГУ МЧС России по Самарской области Денис Скороходов.