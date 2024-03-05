В Самарской области стартовал первый этап командно-штабного учения

Во вторник, 5 марта, в Самарской области начался первый этап Всероссийского командно-штабного учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает региональное МЧС.
По тактическому замыслу первого этапа, из-за притока талых вод, осадков и увеличения сброса воды Жигулевской ГЭС, уровень воды в Волге у Самары достиг критической отметки. Затопило территории населенных пунктов, подтопленными оказались 44 дома с населением более 2 тыс. человек.
На месте условной ЧС развернули силы и средства МЧС России, проводят работы по ликвидации подтопления и по обеспечению пропуска паводков вод. Силы и средства Волжского спасательного центра задействованы в чернении и распиловке льда на реке Татьянка. Для мониторинга обстановки применяют беспилотники. Развернуты пункты временного размещения.
"В Самарской области проходит первый этап всероссийских командно-штабных учений. Отрабатываются мероприятия по предупреждению возможных ледовых заторов на водных объектах, путем проведения чернения и распиловки льда силами МЧС России. Демонстрируется готовность сил и средств к возможным подтоплениям. Силы средства МЧС России к ликвидации природной стихии готовы. Всего в проведении первого этапа командно-штабного учения задействовано 1987 человек, 239 единиц техники и 19 плавсредств", — отметил заместитель начальника управления ГО и защиты населения ГУ МЧС России по Самарской области Денис Скороходов.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.