Тольяттинский участник СВО получил звание Героя России посмертно

15 февраля указом президента РФ Владимира Путина высокое звание Героя Российской Федерации (посмертно) было присвоено еще одному бойцу доблестной 3-й бригады специального назначения Сергею Гринину. Об этом сообщил глава Тольятти Николай Ренц.

"Гвардии старшина Гринин с первого дня участвовал в специальной военной операции, четко выполняя поставленные командованием задачи, демонстрируя высочайший профессионализм, самоотверженность, отвагу!" - сообщил глава Тольятти.

Так было и тем октябрьским днем 2023 года, когда группа разведчиков под руководством Сергея Гринина, находясь на передовой, обеспечивала прикрытие одного из штурмовых отрядов. В ходе выполнения задачи старшина Гринин обнаружил, что противник выдвинулся к позициям штурмовиков.

"Даже не имея численного преимущества, командир первым открыл огонь из автомата и меткой стрельбой уничтожил двух националистов. А всего в результате ожесточенного боя со стороны противника было ликвидировано восемь человек. Националисты были вынуждены отступить, а наши парни начали их преследование", - добавил Николай Ренц.

Старшина Гринин в числе первых ворвался на позиции противника, и националисты, потеряв еще шесть человек, вынуждены были бежать. Тем временем восемь вражеских бойцов и два пулеметных расчета были уничтожены нашей артиллерией, которую навел на укрепления и огневые точки националистов Сергей Гринин.

Противник не сдавался, в ход пошли FPV-дроны, с последующим минометным обстрелом. В результате двое ребят получили контузии, и старшина Гринин бросился оказывать им первую медицинскую помощь. Помогая боевым товарищам, обнаружил, что националисты выдвинулись к занимаемым нашими воинами позициям. Снова начался ожесточенный бой, он отвлек основные силы противника и позволил нашим штурмовикам закрепиться на выгодных огневых рубежах. А старшина Гринин, продолжая вести огонь, заметил пикирующий дрон с боеприпасом и накрыл его собой, чем спас раненого товарища.

Противник пошел в контратаку. Тяжело раненый старшина, превозмогая невыносимую боль, продолжал командовать группой. Заметив националистов, Сергей Анатольевич подпустил их к себе, бросил осколочную гранату и уничтожил тем самым двоих, еще трое получили ранения. Храбрость и стойкость командира воодушевили разведчиков, и парни продолжили защищать свои позиции. По команде старшины Гринина открыли огонь, уничтожили шестерых и ранили десять националистов. В результате контратака противника была отражена, позиции остались за нами.

"Сергей Анатольевич Гринин героически погиб от многочисленных ран, явив собой истинный пример воинской чести, отваги и мужества. Память о доблестном воине навсегда останется в наших сердцах. Мы будем помнить о нем, как и обо всех наших земляках, положивших жизнь за свою страну, за счастливые улыбки детей, за мирное небо над Родиной", - заключил мэр Тольятти.