Тольяттинский участник СВО получил звание Героя России посмертно

15 февраля указом президента РФ Владимира Путина высокое звание Героя Российской Федерации (посмертно) было присвоено еще одному бойцу доблестной 3-й бригады специального назначения Сергею Гринину. Об этом сообщил глава Тольятти Николай Ренц.
"Гвардии старшина Гринин с первого дня участвовал в специальной военной операции, четко выполняя поставленные командованием задачи, демонстрируя высочайший профессионализм, самоотверженность, отвагу!" - сообщил глава Тольятти.
Так было и тем октябрьским днем 2023 года, когда группа разведчиков под руководством Сергея Гринина, находясь на передовой, обеспечивала прикрытие одного из штурмовых отрядов. В ходе выполнения задачи старшина Гринин обнаружил, что противник выдвинулся к позициям штурмовиков.
"Даже не имея численного преимущества, командир первым открыл огонь из автомата и меткой стрельбой уничтожил двух националистов. А всего в результате ожесточенного боя со стороны противника было ликвидировано восемь человек. Националисты были вынуждены отступить, а наши парни начали их преследование", - добавил Николай Ренц.
Старшина Гринин в числе первых ворвался на позиции противника, и националисты, потеряв еще шесть человек, вынуждены были бежать. Тем временем восемь вражеских бойцов и два пулеметных расчета были уничтожены нашей артиллерией, которую навел на укрепления и огневые точки националистов Сергей Гринин.
Противник не сдавался, в ход пошли FPV-дроны, с последующим минометным обстрелом. В результате двое ребят получили контузии, и старшина Гринин бросился оказывать им первую медицинскую помощь. Помогая боевым товарищам, обнаружил, что националисты выдвинулись к занимаемым нашими воинами позициям. Снова начался ожесточенный бой, он отвлек основные силы противника и позволил нашим штурмовикам закрепиться на выгодных огневых рубежах. А старшина Гринин, продолжая вести огонь, заметил пикирующий дрон с боеприпасом и накрыл его собой, чем спас раненого товарища.
Противник пошел в контратаку. Тяжело раненый старшина, превозмогая невыносимую боль, продолжал командовать группой. Заметив националистов, Сергей Анатольевич подпустил их к себе, бросил осколочную гранату и уничтожил тем самым двоих, еще трое получили ранения. Храбрость и стойкость командира воодушевили разведчиков, и парни продолжили защищать свои позиции. По команде старшины Гринина открыли огонь, уничтожили шестерых и ранили десять националистов. В результате контратака противника была отражена, позиции остались за нами.
"Сергей Анатольевич Гринин героически погиб от многочисленных ран, явив собой истинный пример воинской чести, отваги и мужества. Память о доблестном воине навсегда останется в наших сердцах. Мы будем помнить о нем, как и обо всех наших земляках, положивших жизнь за свою страну, за счастливые улыбки детей, за мирное небо над Родиной", - заключил мэр Тольятти.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.