Тольяттинский производитель пластика для 3D-печати стал резидентом "Сколково"

Резидент технопарка "Жигулевская долина" - компания "3ДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ" - вошел в инновационный центр "Сколково". В этом статусе компания будет развивать проект по разработке технологии производства суперконструкционного высокотемпературного композитного пластика для 3D-печати.

Основная деятельность компании - производство филамента, пластика для 3D-печати, наполненного стекло- или углеволокном и имеющего высокую прочность и химическую стойкость. Компания смогла улучшить технологию производства пластика методом экструзии. Преимущества этого процесса - способность создавать очень сложные поперечные сечения и обрабатывать хрупкие материалы. Благодаря разработке собственной рецептуры и технологии производства высокотемпературного филамента компания изготавливает пластик более стабильного диаметра, что исключает брак. "3ДВОЛК" имеет необходимые сертификаты, технические условия производства филамента подтверждены в аккредитованных лицензированных лабораториях - это еще одно преимущество перед конкурентами.

"Научным руководителем нашего проекта выступал профессор кафедры "Химия и технология полимерных и композиционных материалов" Илья Владимирович Нечаев. Он помогал нам оформлять научную документацию. Вместе с ним мы доработали свою технологию и начали ее внедрять", - пояснил коммерческий директор ООО "ЗДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ" Игорь Котяков.

Именно эта доработанная технология и была представлена экспертам Сколково. Технопарк "Жигулевская долина" с 2018 г. служит региональным оператором "Сколково", что позволяет местным резидентам проходить экспертизу для "Сколково" по ускоренной программе Fast Track. Этой возможностью воспользовалось ООО "ЗДВОЛК".

"При подаче заявки в "Сколково" мы столкнулись с проблемой в сборе документации, - сказал Игорь Котяков. - Благодаря резидентству в "Жигулевской долине" эту проблему удалось решить. Специалисты технопарка вместе с ментором "Сколково" помогли правильно оформить заявку, сделать презентацию нашего инновационного трека. Месяц кропотливой синхронной работы и успешное прохождение программы Fast Track позволило нашей компании стать резидентом "Сколково".

"3ДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ" стал резидентом "Жигулевской долины" в 2021 г. с проектом по разработке высококонструкционных материалов. Технопарк предоставил полностью оборудованное помещение для организации производства.

"В технопарке "Жигулевская долина" готовы поддержать как перспективные инновационные стартапы, так и действующие технологические компании. Здесь действует целый комплекс услуг и возможностей, разобраться в которых помогут компетентные специалисты площадки. По итогам 2023 г. наш технопарк признан лучшим в стране. И этот высокий статус накладывает определенные обязательства: работать на максимуме, быть примером и транслировать свой эффективный опыт выращивания бизнеса в сфере высоких технологий", - акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Специалисты технопарка помогают компании находить новых партнеров. В 2022 г. была организована встреча с лидером ракетно-космической отрасли - ЦСКБ "Прогресс", итогом которой стало подписание соглашения о намерениях. В 2023 г. началось сотрудничество с компанией "Транспорт Будущего". Компания "3ДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ" постоянно расширяет географию заказчиков. Сегодня это не только Россия, но и Казахстан, Беларусь. В планах - Иран и Турция.

Поддержка резидентов технопарка ведется в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и является одной из главных задач в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

Говоря о преимуществах статуса резидента "Сколково", коммерческий директор "3ДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ" отметил, что экосистема московского технопарка позволяет обмениваться опытом, находить партнеров и поставщиков. Широкие возможности открывает участие в профильных конференциях - это очень эффективный инструмент для налаживания контактов и выхода на новые рынки. Еще одним бонусом является предоставление налоговых льгот. Это позволит компании удерживать цены и предлагать сотрудникам конкурентоспособный уровень зарплаты.

"Жигулевская долина" служит единым окном поддержки и развития в регионе для компаний, работающих в области технологических инноваций, - сказал директор технопарка Александр Сергиенко. - Фонд "Сколково" - наш партнер, а наши резиденты становятся участниками "Сколково" и получают дополнительные меры поддержки фонда для своих проектов. Количество компаний в регионе со статусом участника "Сколково" каждый год растет, а значит, растет их эффективность".