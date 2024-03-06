По оценкам службы психологической поддержки Страхового Дома ВСК, чаще всего родителей подростков тревожит поведение детей и их школьная успеваемость. При этом самих подростков беспокоят отношения в коллективе, проблемы самооценки и преодоления различных страхов. В марте ежегодно отмечается международный день психического здоровья подростков. К этой дате специалисты ВСК разбирались, о чем больше всего переживают россияне переходного возраста, как родителям заметить ментальные проблемы у своего ребенка и помогать детям с ними справляться.

Самая распространенная тема для обсуждения с психологом среди подростков — это отношения в коллективе (в школьном классе или различных секциях). Также дети часто обсуждают отношения с родителями, собственную самооценку, работают над преодолением различных страхов. В переходном возрасте остро встают проблемы профессионального определения, тревожности и упадка сил.

Чаще всего, инициаторами обращения подростка к психологу являются родители — их беспокоит успеваемость и проблемы с поведением детей. Подростковому возрасту в принципе свойственны резкие перемены настроения, которые могут быть вызваны в том числе гормональной перестройкой. Однако резкие и внезапные перемены эмоционального состояния — плаксивость, капризность, агрессия — могут быть вызваны психологическими проблемами. Признаки, на которые родителям стоит обратить особое внимание:

подросток замыкается, не желает говорить с родителями;

подросток избегает общения со сверстниками;

наблюдаются физиологические и психосоматические проявления: изменения аппетита, бессонница, повышенная утомляемость.

Часто при общении с психологом выясняется, что ребенок подвергается жестокому обращению, насилию, или что конфликты со сверстниками носят более серьезный характер, например, ребенок подвергается травле в классе.

Характерными признаками насилия (психологического и физического) по отношению к подростку являются появление у ребенка склонности к вранью, шутовству, воровству, агрессия, аутоагрессия, злоупотребление алкоголем и наркотикам, прогулы, появление трудностей с налаживанием и поддержанием межличностных отношений.

Многие родители задаются вопросом, можно ли помочь ребенку, попавшему в подобную ситуацию. Помимо обязательных шагов (общение с учителями, родителями других учеников и пр.), важно научить подростка давать отпор обидчикам, например, посоветовать найти "единомышленников", ведь сообща им будет легче защититься. Также необходимо проявить искреннюю эмоциональную поддержку, проговорить сложившуюся ситуацию. Для подростка тема может быть нежелательной и болезненной, поэтому беседовать стоит аккуратно, избегая любых обвинений в адрес своего ребенка. Важно донести до подростка, что он может обращаться за помощью к взрослым, и в этом нет ничего плохого. Также полезным шагом будет работа, направленная на повышение самооценки подростка. Можно помочь ребенку развить личностные качества — критическое мышление, жизнестойкость и т. д.).

Отдельная проблема, с которой все чаще сталкиваются современные подростки — это кибербуллинг (травля в Интернете). Стоит поговорить с ребенком о том, какие данные о себе никогда не стоит выкладывать в сеть, чего нельзя сообщать незнакомцам из интернета и пр.

Психические проблемы у подростков лечатся разными методами. Если в поведении присутствуют тенденции депрессивного поведения, нарушения режима сна и активности, то рекомендуется обратиться за помощью к медицинскому психотерапевту или врачу-психиатру, так как данные проблемы вряд ли можно решить самостоятельно Любые устойчивые нарушения памяти, мышления и внимания сигнализируют о том, что необходимо обратиться к неврологу и психиатру. При проблемах социального характера важно работать с консультативным психологом или немедицинским психотерапевтом.

"По данным аналитического центра НАФИ, самый распространенный барьер между ребенком и психологом — это убежденность в том, что специалист не сможет помочь. Для подростка референтная группа — ровесники. К ним он часто и прибегает за помощью в разных жизненных ситуациях. Также подросток может обращаться к значимому и авторитетному для него взрослому — учителю, старшим по возрасту друзьям, братьям, сестрам. Так как практически все подростки сталкиваются с теми или иными сложностями, родителям важно наладить доверительные отношения с ребенком. Тогда он будет делиться своими переживаниями и со своей семьей, что позволит не только оказать своему чаду поддержку, но и вовремя заметить более серьезные трудности, такие как буллинг. Родителям более "закрытых" в общении детей, школьным учителям также нужно донести до подростков информацию о том, что в интернете есть возможность обратиться за психологической помощью анонимно", — отмечает Татьяна Чистякова, консультативный психолог, коуч, системный семейный терапевт службы психологической поддержки Страхового Дома ВСК.