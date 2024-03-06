16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре появится два новых автобусных маршрута СФР рассказал условия выхода на пенсию для жителей региона в 2024 году Самарские врачи улучшили пациенту зрение с 2% до 100% Жителей Самарской области приглашают прийти на выборы президента РФ #всейсемьей Мужчину, жившего в канализационном колодце в Тольятти, пристроили в приют

Общество

СФР рассказал условия выхода на пенсию для жителей региона в 2024 году

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2024 г. в Самарской области на страховую пенсию по старости могут выйти женщины 1966 г. рождения и мужчины — 1961 года. Для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях необходимо соблюсти достичь общеустановленного возраста выхода на пенсию (для женщин он составляет 58 лет и 63 — для мужчин), иметь не менее 15 лет страхового стажа, а также не менее 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Некоторые категории граждан имеют возможность выйти на пенсию досрочно. В их число входят:

— занятые в тяжелых условиях труда, на подземных работах или в горячих цехах, чей труд связан с большой опасностью или вредом для здоровья, в особых климатических условиях. Например, шахтеры, горняки, спасатели, работники гражданской авиации, химической промышленности, пожарные, водители общественного транспорта, северяне и другие;

— педагогические, медицинские и творческие работники при наличии необходимой выслуги лет;

— граждане, которым досрочные пенсии назначаются по социальным мотивам и состоянию здоровья (например, родители инвалидов с детства, граждане с инвалидностью I группы по зрению и другие).

Кроме того, правом досрочного выхода на пенсию могут воспользоваться и многодетные матери, родившие и воспитавшие детей до возраста восьми лет. Таким образом мать, родившая трех детей, может уйти на пенсию в 57 лет, четырех — в 56. В случае, если у женщины пять и более детей, пенсия назначается в 50 лет. При этом к моменту выхода матери на пенсию все дети должны достичь восьми лет, а женщина должна иметь не менее 15 лет страхового стажа и необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Досрочно выйти на пенсию также можно за длительный страховой стаж. В этом году таким правом обладают женщины, родившиеся в 1967 г. и имеющие страховой стаж 37 лет, а также мужчины, родившиеся в 1962 г. и имеющие страховой стаж не менее 42 лет.

Получить всю необходимую информацию о своих стаже и количестве пенсионных коэффициентов можно не выходя из дома. Для этого предпенсионерам требуется заказать выписку из индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг.

Также можно обратиться с вопросом в единый контакт-центр Социального фонда России по телефону: 8 (800) 100-00-01.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

Фото на сайте

Парад Памяти в Самаре

Парад Памяти в Самаре

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31