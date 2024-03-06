СФР рассказал условия выхода на пенсию для жителей региона в 2024 году

В 2024 г. в Самарской области на страховую пенсию по старости могут выйти женщины 1966 г. рождения и мужчины — 1961 года. Для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях необходимо соблюсти достичь общеустановленного возраста выхода на пенсию (для женщин он составляет 58 лет и 63 — для мужчин), иметь не менее 15 лет страхового стажа, а также не менее 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Некоторые категории граждан имеют возможность выйти на пенсию досрочно. В их число входят:
— занятые в тяжелых условиях труда, на подземных работах или в горячих цехах, чей труд связан с большой опасностью или вредом для здоровья, в особых климатических условиях. Например, шахтеры, горняки, спасатели, работники гражданской авиации, химической промышленности, пожарные, водители общественного транспорта, северяне и другие;
— педагогические, медицинские и творческие работники при наличии необходимой выслуги лет;
— граждане, которым досрочные пенсии назначаются по социальным мотивам и состоянию здоровья (например, родители инвалидов с детства, граждане с инвалидностью I группы по зрению и другие).
Кроме того, правом досрочного выхода на пенсию могут воспользоваться и многодетные матери, родившие и воспитавшие детей до возраста восьми лет. Таким образом мать, родившая трех детей, может уйти на пенсию в 57 лет, четырех — в 56. В случае, если у женщины пять и более детей, пенсия назначается в 50 лет. При этом к моменту выхода матери на пенсию все дети должны достичь восьми лет, а женщина должна иметь не менее 15 лет страхового стажа и необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Досрочно выйти на пенсию также можно за длительный страховой стаж. В этом году таким правом обладают женщины, родившиеся в 1967 г. и имеющие страховой стаж 37 лет, а также мужчины, родившиеся в 1962 г. и имеющие страховой стаж не менее 42 лет.
Получить всю необходимую информацию о своих стаже и количестве пенсионных коэффициентов можно не выходя из дома. Для этого предпенсионерам требуется заказать выписку из индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг.
Также можно обратиться с вопросом в единый контакт-центр Социального фонда России по телефону: 8 (800) 100-00-01.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.