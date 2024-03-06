Тольяттинец отправится в колонию строгого режима после поножовщины в баре

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело о драке в баре. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

1 января 2023 г. у 41-летнего посетителя бара Н2О на бульваре Туполева случился конфликт с двумя другими гостями, просившими его уйти. В итоге около бара он ударил одного из оппонентов ножом в живот, а второго — шесть раз в спину. Здоровью первого из пострадавших был нанесен тяжкий вред.

Уже неоднократно судимый тольяттинец частично признал вину. Ему вменили п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Суд назначил мужчине три года и восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также в счет компенсации морального вреда с него взыскали 300 тыс. рублей.