Тольяттинец отправится в колонию строгого режима после поножовщины в баре

В Тольятти суд рассмотрел уголовное дело о драке в баре. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
1 января 2023 г. у 41-летнего посетителя бара Н2О на бульваре Туполева случился конфликт с двумя другими гостями, просившими его уйти. В итоге около бара он ударил одного из оппонентов ножом в живот, а второго — шесть раз в спину. Здоровью первого из пострадавших был нанесен тяжкий вред.
Уже неоднократно судимый тольяттинец частично признал вину. Ему вменили п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
Суд назначил мужчине три года и восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также в счет компенсации морального вреда с него взыскали 300 тыс. рублей.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!