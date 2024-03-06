Самарец получил шесть лет за выращивание конопли

В Самаре суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, которого обвиняли в наркопреступлениях. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В декабре 2022 г. мужчина с помощью сообщника из мессенджера приобрел для сбыта около 1 кг гашиша, с которым и попался около дома на ул. Солнечной. Далее выяснилось, что самарец и сам производил запрещенные вещества. В двух его квартирах нашли 41 куст конопли, а также более 900 г уже высушенного растения.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.