Самарец получил шесть лет за выращивание конопли

В Самаре суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, которого обвиняли в наркопреступлениях. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В декабре 2022 г. мужчина с помощью сообщника из мессенджера приобрел для сбыта около 1 кг гашиша, с которым и попался около дома на ул. Солнечной. Далее выяснилось, что самарец и сам производил запрещенные вещества. В двух его квартирах нашли 41 куст конопли, а также более 900 г уже высушенного растения.
Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!