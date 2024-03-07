Самарца, напавшего с ножом на собутыльника, будут судить

Следственный отдел по Кировскому району Самары завершил расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 14 ноября 2023 года обвиняемый совместно со своим знакомым распивал спиртные напитки в квартире дома, расположенного в Кировском районе Самары. Мужчины поссорились. Обвиняемый схватился за нож и "нанес не менее двух ударов ножом в область груди своему оппоненту", уточнили в следственном комитете.

"Довести свой преступный умысел, направленный на убийство, злоумышленник не смог по независящим от него обстоятельствам, ввиду вмешательства третьих лиц, которые пресекли противоправные действия. После полученных повреждений потерпевший обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.