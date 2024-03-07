16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарца, напавшего с ножом на собутыльника, будут судить В Самаре осудили участников ОПС, сбывавшего фальшивые купюры в 12 регионах В Самарской области мужчина пнул женщину и получил три года условно Кассационный суд принял решение по делу о нападении на главу самарского Росимущества Кинжабаева Вынесен приговор по делу "Мистера Сидра", от которого погибли десятки людей

Суды Происшествия

Самарца, напавшего с ножом на собутыльника, будут судить

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Следственный отдел по Кировскому району Самары завершил расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 14 ноября 2023 года обвиняемый совместно со своим знакомым распивал спиртные напитки в квартире дома, расположенного в Кировском районе Самары. Мужчины поссорились. Обвиняемый схватился за нож и "нанес не менее двух ударов ножом в область груди своему оппоненту", уточнили в следственном комитете.

"Довести свой преступный умысел, направленный на убийство, злоумышленник не смог по независящим от него обстоятельствам, ввиду вмешательства третьих лиц, которые пресекли противоправные действия. После полученных повреждений потерпевший обратился в медицинское учреждение, где ему была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31