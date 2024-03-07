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Футбол Спорт

"Крылья Советов" приглашают на первый домашний матч в 2024 году

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 8 марта, на "Солидарность Самара Арене" состоится матч 20 тура МИР РПЛ "Крылья Советов" — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

"Крылья Советов" после возобновления сезона находятся на 8 месте в турнирной таблице. Стоит отметить, что самарская команда остается лидером по забитым мячам в текущем чемпионате и не проиграла во всех 9 домашних матчах чемпионата в этом сезоне. Команда на родном стадионе 6 раз победила и трижды сыграла вничью.

Во многом — благодаря активной поддержке болельщиков. Это придает футболистам уверенности перед встречей с ЦСКА.

Более того, для каждого домашнего матча разрабатывается уникальная развлекательная программа, которая включает в себя игровые зоны для детей, творческие мастерские, аквагрим, выступления лучших коллективов Самары, бесплатные угощения для болельщиков в атрибутике, социальные и образовательные мероприятия, викторины и розыгрыши призов, автограф-сессии с футболистами "Крыльев", а также выступления звездных артистов.

Напомним, после матча болельщикам подадут дополнительный общественный транспорт.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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