"Крылья Советов" приглашают на первый домашний матч в 2024 году

В пятницу, 8 марта, на "Солидарность Самара Арене" состоится матч 20 тура МИР РПЛ "Крылья Советов" — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

"Крылья Советов" после возобновления сезона находятся на 8 месте в турнирной таблице. Стоит отметить, что самарская команда остается лидером по забитым мячам в текущем чемпионате и не проиграла во всех 9 домашних матчах чемпионата в этом сезоне. Команда на родном стадионе 6 раз победила и трижды сыграла вничью.

Во многом — благодаря активной поддержке болельщиков. Это придает футболистам уверенности перед встречей с ЦСКА.

Более того, для каждого домашнего матча разрабатывается уникальная развлекательная программа, которая включает в себя игровые зоны для детей, творческие мастерские, аквагрим, выступления лучших коллективов Самары, бесплатные угощения для болельщиков в атрибутике, социальные и образовательные мероприятия, викторины и розыгрыши призов, автограф-сессии с футболистами "Крыльев", а также выступления звездных артистов.

Напомним, после матча болельщикам подадут дополнительный общественный транспорт.