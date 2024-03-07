СК "Родник" хочет войти в реестр кредиторов депутата губдумы Вячеслава Дормидонтова

ООО СК "Родник" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о включении в реестр кредиторов депутата губдумы и своего бывшего руководителя Вячеслава Дормидонтова в рамках дела о его банкротстве. Размер требований "Родника" к Дормидонтову — 888,4 млн рублей. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Напомним, Вячеслав Дормидонтов сам запустил процедуру своего банкротства в сентябре 2023 года. Свое решение об обращении с соответствующим заявлением в суд он обосновывал задолженностью перед кредиторами в размере 888,4 млн рублей. В декабре Дормидонтов был признан банкротом и в отношении него была введена процедура реализации имущества.

При этом ООО СК "Родник" находится в процедуре банкротства с 2018 г. и было признано несостоятельным еще в 2021 году. В рамках этого дела суд обязал Вячеслава Дормидонтова, а также ликвидатора АО "Актив" (до ноября 2020 года входило в состав владельцев "Родника", по данным ИАС Seldon.Basis) Александра Гринкевича солидарно выплатить 888,4 млн руб. убытков. Суд признал направленными на вывод имущества договоры цессии, заключенные между "Родником" и "Активом" в апреле–мае 2018 г. на 827,4 млн рублей. Помимо этого 68 млн руб. Вячеслав Дормидонтов должен возместить за сделку купли-продажи оборудования у АО "Актив", по которой поставка до банкротства так и не была произведена, несмотря на то, что деньги компания "Родник" перечислила.

Тем временем еще в конце ноября 2023 г. Вячеслав Дормидонтов в рамках дела о банкротстве "Родника" подал заявление о пересмотре решения о привлечении его к ответственности по обязательствам компании на 888,4 млн руб. "по вновь открывшимся обстоятельствам". Заседание по этому заявлению запланировано на 11 марта.

Вячеслав Дормидонтов — член партии "Единая Россия" с 2003 г., дважды избирался депутатом городской думы Самары (в 2010 и 2020 годах). В 2021 г. прошел в губернскую думу по Безымянскому округу. С 2018 по 2021 г. Дормидонтов являлся директором СК "Родник" (бенефициаром компании называют депутата губдумы Александра Милеева). Также до июля 2021 г. он занимал должность исполнительного директора регионального оператора по обращению с отходами — ООО "ЭкоСтройРесурс".