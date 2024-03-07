Совет Федерации подготовил детальный план работы по реализации положений послания президента РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая 562-е заседание верхней палаты парламента 6 марта, подчеркнула, что все поручения президента РФ Владимира Путина, сформулированные в послании Федеральному Собранию, будут тщательного проработаны законодателями, и сенаторы уже приступили к соответствующей работе.

Глава государства фактически озвучил исчерпывающую программу стратегического развития России как до 2030 г., так и на дальнейшую перспективу. При этом ряд поручений президента касается вопросов, которые находятся в постоянном внимании Совета Федерации. Это включает в себя запуск национальных проектов "Семья", "Молодежь России", "Время героев", "Кадры", "Земский работник культуры", достижение более справедливой модели оплаты труда педагогов и медицинских работников, а также и многое другое.

В Совете Федерации оперативно подготовлен план работы по реализации послания, в связи с чем идет активная подготовка соответствующих законопроектов и предложений по целому ряду направлений. Стоит отдельно отметить, что законотворческая и законодательная работа будет вестись всеми комитетами Совета Федерации, при этом вопросы реализации поручений президента будут находиться на постоянном контроле руководства верхней палаты.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин отметил, что значительное внимание в послании уделено поддержке регионов.

"Поставлена важная задача - к 2030 г. создать условия равномерного и самодостаточного развития всех регионов. Так, например, продлеваются индивидуальные программы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Кроме того, президент РФ принял беспрецедентное решение о списании двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам. Объявлено также об увеличении портфеля инфраструктурных кредитов, что подразумевает развитие в регионах транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры. Кроме того, предусмотрено весомое федеральное финансирование модернизации перинатальных центров, детских поликлиник и больниц, капитального ремонта детских садов и школ, обновления парка общественного транспорта, школьных автобусов и так далее. Предлагаемые меры поддержки станут хорошим подспорьем для региональных бюджетов и обеспечат их финансовую устойчивость", - подчеркнул Фарит Мухаметшин.