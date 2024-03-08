Матч между "Крыльями Советов" и ЦСКА рассудит Виталий Мешков

Матч 20-го тура Мир РПЛ между "Крыльями Советов" и ЦСКА рассудит Виталий Мешков, сообщает пресс-служба самарского клуба.

На поле ему помогут ассистенты — Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Егор Егоров; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Антон Фролов; инспектор — Сергей Хральцов; делегат — Иван Суворов.

Ранее Виталий Мешков судил 25 игр с участием "Крыльев Советов", из которых самарцам удалось выиграть девять. Еще девять встреч волжане проиграли и семь раз сыграли вничью.

Напомним, встреча команд состоится в пятницу, 8 марта, на "Солидарность Самара Арене". Начало матча — 15:00.