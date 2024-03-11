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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре объявили торги на комплексное развитие территорий общей площадью 16,5 га

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары объявил аукцион а право заключения договора о комплексном развитии (КРТ) трех несмежных территорий жилой застройки в Промышленном районе. Первая расположена в границах ул. Свободы, проспекта Кирова, улиц Победы, Краснодонской, вторая — в границах ул. Вольской, пр. Кирова, улиц Свободы, Краснодонской, третья - в границах улиц Краснодонской, Свободы, переулка Юрия Павлова.

Общая площадь территорий составляет 165,3 тыс. кв. метров.Начальная цена аукциона — 12,7 млн рублей, шаг — 635,7 тыс. рублей.

На указанных территориях, подпадающих под КРТ, расположены жилые дома, гаражи, административные строения. Часть будет снесена, часть - реконструирована. Освоить территорию инвесторам предлагают за 7 лет.

Начало приема заявок на участие — 11 марта, окончание — 1 апреля. Итоги будут подведены 5 апреля.

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