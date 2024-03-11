В Самаре объявили торги на комплексное развитие территорий общей площадью 16,5 га

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Департамент градостроительства Самары объявил аукцион а право заключения договора о комплексном развитии (КРТ) трех несмежных территорий жилой застройки в Промышленном районе. Первая расположена в границах ул. Свободы, проспекта Кирова, улиц Победы, Краснодонской, вторая — в границах ул. Вольской, пр. Кирова, улиц Свободы, Краснодонской, третья - в границах улиц Краснодонской, Свободы, переулка Юрия Павлова.