В Самаре объявили торги на комплексное развитие территорий общей площадью 16,5 га

Департамент градостроительства Самары объявил аукцион а право заключения договора о комплексном развитии (КРТ) трех несмежных территорий жилой застройки в Промышленном районе. Первая расположена в границах ул. Свободы, проспекта Кирова, улиц Победы, Краснодонской, вторая — в границах ул. Вольской, пр. Кирова, улиц Свободы, Краснодонской, третья - в границах улиц Краснодонской, Свободы, переулка Юрия Павлова.
Общая площадь территорий составляет 165,3 тыс. кв. метров.Начальная цена аукциона — 12,7 млн рублей, шаг — 635,7 тыс. рублей.
На указанных территориях, подпадающих под КРТ, расположены жилые дома, гаражи, административные строения. Часть будет снесена, часть - реконструирована. Освоить территорию инвесторам предлагают за 7 лет.
Начало приема заявок на участие — 11 марта, окончание — 1 апреля. Итоги будут подведены 5 апреля.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?