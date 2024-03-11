Самарец ударил незнакомку ногой в грудь и отправится в колонию

Промышленный районный суд Самары рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Инцидент произошел в развлекательном заведении. Местная жительница выпивала и за соседним столиком увидела мужчину, который, по словам заявительницы, ранее уже избил ее в этом баре. Она высказала обидчику претензии, а в ответ он ударил ее в грудь ногой и рукой. После этого потерпевшая ушла домой, а спустя несколько дней почувствовала себя плохо и обратилась в больницу.
Полицейские разыскали драчуна. Мужчина не отрицал, что ударил женщину. Однако заявил, что раньше ее никогда не видел, не имел с ней конфликтов и поэтому очень разозлился на необоснованные обвинения.
Суд назначил самарцу девять месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!