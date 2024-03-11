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Суды Происшествия

Самарец ударил незнакомку ногой в грудь и отправится в колонию

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Промышленный районный суд Самары рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Инцидент произошел в развлекательном заведении. Местная жительница выпивала и за соседним столиком увидела мужчину, который, по словам заявительницы, ранее уже избил ее в этом баре. Она высказала обидчику претензии, а в ответ он ударил ее в грудь ногой и рукой. После этого потерпевшая ушла домой, а спустя несколько дней почувствовала себя плохо и обратилась в больницу.

Полицейские разыскали драчуна. Мужчина не отрицал, что ударил женщину. Однако заявил, что раньше ее никогда не видел, не имел с ней конфликтов и поэтому очень разозлился на необоснованные обвинения.

Суд назначил самарцу девять месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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