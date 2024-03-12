Тольяттинку осудили за разбой в лесополосе

Суд Автозаводского района Тольятти вынес приговор женщине, которую обвиняли в разбое. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
12 апреля 2023 г. она гуляла в лесополосе на ул. Маршала Жукова. Навстречу ей попалась незнакомка с Iphone 7 в руках, и тольяттинка решила похитить гаджет. Она догнала потерпевшую, ударила электрошокером, избила, повалила на землю, отобрала смартфон и скрылась.
Суд назначил женщине четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Также она должна будет выплатить компенсацию морального вреда 150 тыс. рублей.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!