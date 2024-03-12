Тольяттинку осудили за разбой в лесополосе

Суд Автозаводского района Тольятти вынес приговор женщине, которую обвиняли в разбое. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

12 апреля 2023 г. она гуляла в лесополосе на ул. Маршала Жукова. Навстречу ей попалась незнакомка с Iphone 7 в руках, и тольяттинка решила похитить гаджет. Она догнала потерпевшую, ударила электрошокером, избила, повалила на землю, отобрала смартфон и скрылась.

Суд назначил женщине четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Также она должна будет выплатить компенсацию морального вреда 150 тыс. рублей.