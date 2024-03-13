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Власть и политика

Общество "Знание" подготовило контент про достижения 89 регионов России

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Российское общество "Знание" подготовило просветительские видеоролики о развитии ключевых отраслей науки и промышленности в России и достижениях каждого региона страны. Созданный видеоконтент стал частью уроков "Разговоры о важном" и занятий в рамках профориентационного курса "Россия — мои горизонты".

Фото: Российское общество "Знание"

Узнать еще больше о достижениях страны, ее достопримечательностях и многом другом теперь можно на портале Знание.Россия.

Сайт Знание.Россия создан Обществом "Знание" совместно с региональными органами власти. На нем собрана достоверная информация о ключевых достижениях, достопримечательностях, выдающихся людях и перспективных планах развития различных отраслей, а также деятельности Российского общества "Знание" в каждом субъекте РФ.

На главной странице представлена интерактивная карта России с информацией о ведущих отраслях страны. Для каждого субъекта России разработана страница с уникальным дизайном и содержанием. Каждый житель страны может внести предложения по достижениям своего региона в специальной форме на сайте.

На странице, посвященной  Самарской области, собраны факты о нашем регионе:

— Что нужно знать о Самарской области?

— Достопримечательности Самарской области.

— История Самарской области.

— Выдающиеся личности Самарской области.

— Достижения Самарской области.

Общество "Знание" создало 114 видеороликов про развитие страны в XXI веке. 11 марта на "Разговорах о важном" школьники уже познакомились с просветительским видеоконтентом. На занятии "От южных морей до полярного края" ребята увидели ролики о достижениях своего федерального округа и региона.  
14 марта во всех школах и колледжах страны пройдет очередное занятие в рамках курса "Россия — мои горизонты". Урок будет посвящен теме "Россия в развитии: было, стало, будет". Школьники и студенты узнают о том, как развивается промышленность, наука, культура и другие важнейшие отрасли и направления в разных регионах нашей страны. Занятие по традиции будет сопровождаться просветительским видеоконтентом, созданным Обществом "Знание". Ребята увидят прямые включения из павильона № 75 с Выставки "Россия". В нем представлены экспозиции 89 регионов страны и то, чем гордится каждый из них.

В качестве рассказчиков в роликах выступают учителя: преподаватель ГБОУ школа № 854 департамента образования и науки Москвы, лектор Российского общества "Знание", амбассадор цифрового образования VK, финалист программы "Классная тема" на телеканале "Россия" Александр Оджо и учитель химии МАОУ "Школа информационных технологий № 26" Липецка, финалист программы "Классная тема" на телеканале "Россия" Екатерина Сигарева. В роли слушателей — актер  и ученик московской школы № 1514 Макар Фомин и телеведущий и актер Борис Корчевников. Помимо репортажей с Выставки "Россия" "Знание" подготовило ролики о достижениях страны и о планах развития, которые совсем недавно обозначил президент Российской Федерации Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.

Курс "Россия — мои горизонты" — инициатива Министерства просвещения РФ. Он реализуется Фондом гуманитарных проектов, федеральным оператором программы "Билет в будущее" в России. Курс создан для профориентации школьников, получения ими знаний о современных профессиях, а также выдающихся достижениях России. Эти же темы изучают студенты колледжей. С расписанием ближайших уроков, их темами и видеоконтентом можно ознакомиться на сайте.

Российское общество "Знание" как партнер профориентационного курса "Россия — мои горизонты" создает просветительский видеоконтент для занятий с участием актеров, блогеров и медийных лиц. Также Общество "Знание" выступило организатором Всероссийских интеллектуальных игр в рамках профориентационного курса.

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