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Власть и политика

В Самаре стартует региональный этап Всемирного фестиваля молодежи "Действуй!"

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодые жители Самарской области 13 и 14 марта смогут принять в региональном этапе ВФМ-2024 — фестивале "Действуй".

В Самаре старт "полезной" программы Фестиваля "Действуй!" состоится 13 марта. Участники получат возможность приобщиться к зооволонтерству: передать корм в приют для животных, поухаживать и погулять с собаками. Основная программа регионального Фестиваля пройдет 14 марта в Молодежном многофункциональном центре Самарской области (пр-т Масленникова, 37).

На фестивале "Действуй" будут работать около 20 площадок с мастер-классами, лекциями и полезными активностями для молодежи региона. Полученным опытом и знаниями поделятся участники самарской делегации и волонтеры Всемирного фестиваля молодежи: серебряные добровольцы проведут мастер-классы по нейробике, созданию украшений и различных эко-аксессуаров, амбассадоры #МЫВМЕСТЕ расскажут о возможностях международной премии и как принять в ней участие.

Команда Центра привлечения и подготовки волонтеров ВФМ-2024 Самарской области подведет итоги волонтерской программы. Также участников ждут тренинг по коммуникации и этноквиз "Из России с любовью". В торжественной части состоятся встреча с министром молодежной политики Самарской области Сергеем Бурцевым, презентация волонтерской программы Всемирных Игр Дружбы, а также подведут итоги участия самарской делегации во Всемирном фестивале молодежи.

Цель Фестиваля "Действуй!" — трансляция миссии ВФМ-2024 по укреплению образа России как открытого государства во всех регионах страны. Всемирный фестиваль молодежи в Сочи проходил с 1 по 7 марта. Самарскую область представили 180 молодых жителей региона и 90 волонтеров, прошедших конкурсный отбор. Всего ВФМ-2024 объединил 20 тыс. молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тыс. иностранных участников. Впервые в фестивале принимали участие подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

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