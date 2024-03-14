Реставрацию Спасо-Вознесенского собора в Самаре продолжит "Вега групп регион"

Министерство культуры РФ определилось с подрядчиком, который продолжит реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения в Самаре — Спасо-Вознесенском (Старом) соборе (ул. Степана Разина, 78). Реставрацию планируется провести на литерах 1,1.

На торги заявился всего один участник, заявку признали соответствующей требованиям. Победителем стало ООО "Вега групп регион". Компания до ноября 2025 года должна освоить подряд за 83,3 млн рублей при начальной цене контракта в 85 млн рублей.

Напомним, в мае 2023 года ООО "Вега Групп Регион" стало победителем аналогичного контракта. Тогда минкульт РФ выделил 99 млн рублей на реставрацию литер 1,1. Планировалось, что работы (реставрация, консервация, воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций, декоративно-художественной покраски и т. п.) будут выполнены в два этапа и завершены до конца сентября 2024 года. В конце лета стало известно, что дополнительно потребуется обновить интерьеры и системы отопления. И вновь подряд выиграла компания "Вега Групп Регион", предложившая выполнить услуги за 19,8 млн рублей. Срок действия контракта — до конца ноября текущего года.