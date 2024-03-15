Гульнара Божина: "Наша многодетная семья - это наш мир"

Художественный руководитель самарского Народного хора русской песни "Волжские зори", руководитель театра песни "Волжская Русь", "Золотой голос Самарской губернии", мама семерых детей и просто харизматичная личность Гульнара Божина рассказала в интервью Волга Ньюс, как ей удается виртуозно совмещать многоматеринство и творческую деятельность.

- Гульнара, ваша многодетная семья - это по плану или семья росла по велению сердца?

- Я всегда хотела замуж, всегда хотела детей. Сама я росла в многодетной семье: мама, старшая сестра, я и младшая сестра. А у мужа семья была обычная, не многодетная. Мой муж, можно сказать, не имел представления о многодетных семьях, но в каждую мою беременность всегда говорил: "Бог дает - значит будем рожать".

Я бы и сейчас родила, но уже доктора сказали, что больше нельзя - из-за резус-фактора: "если приедешь в роддом еще раз - здесь и останешься". В этой жизни у меня было все и естественные роды, и кесарево сечение, и мертвого рожала…

- Творческая жизнь вплеталась в семейную или семейная жизнь в творческую?

- Точно могу сказать, что семейная жизнь вплеталась в творческую. На сцене я пою около 35 лет, семья же появилась уже после того, как я состоялась как певица. Дети рождались и росли уже в хоре. Бывало, они и на роялях спали. Получается, что дети - неотъемлемая часть хора, а хор - неотъемлемая часть меня.

- Руководить творческим коллективом или воспитывать детей - что легче для вас?

- Наверное, для меня воспитывать детей легче. Дети есть дети. Все-таки мы с мужем знаем своих детей - они наши, покладистые, послушные. В нашей семье "злой полицейский" - я, "добрый полицейский" - муж. Я строгая мама (хотя и справедливая), а папа у нас добрый, очень добрый.

Детям можно и пригрозить чем-нибудь, голос повысить. А хоровикам как? Хоровики все взрослые люди: матери, бабушки, прабабушки, есть и дедушки. У каждого свое в голове, настроение, здоровье.

Я только недавно начала их "строить", как говорится. А раньше, когда была помоложе, шла у хора на поводу, всегда уступала. Сейчас - нет, сейчас я стою на своем до последнего. Ну пора было научиться - уже 22 года как работаю руководителем хора.

- Вы артист, публичная личность, ваш муж иной профессии, не связанной с творчеством, - не случаются ли разногласия на этой почве?

- Конечно, случаются! Это основная тема для разногласий. Поначалу, когда мы только познакомились, муж ходил на все концерты, что-то советовал. А сейчас говорю: "Придешь на мой концерт?", а он мне в ответ: "Терпеть не могу твои концерты!" Наверное, потому, что я часто отсутствую дома, постоянно на работе, на гастролях.

Дети Гульнары - Мирослав (2003 г.р.), Арсений (2005), Степанида (2008), Гордей (2013), Варвара (2014), Прохор (2015), Савелий (2019).

У меня три работы - три коллектива. Хотя на концерты я убегаю как на отдых, но это ответственная работа.

- У всех ваших детей очень красивые редкие имена. Кто их придумывал?

- Придумывали имена детям вместе с мужем. За месяц до родов сидели, открывали книжечку, смотрели, выбирали. Сходились всегда на именах, предложенных мужем. Все имена наших детей со смыслом. И так получилось, что имена детей все равно вышли фольклорные (смеется).

- Ваши дети с молоком впитали вашу страсть к песням или у них совсем другие увлечения? Как считаете, дети должны идти по стопам родителей или у каждого свой путь?

- Пусть дети идут по своему пути. Мой путь сложный, трудный.

Прохор занимается футболом, Арсений - айкидо. Стешка у нас в поисках - то рисовать, то вязать. Гордей у нас компьютерщик. Савелий смотрит на Гордея, тоже увлекается играми. Варвара - притянута ко мне, это единственный ребенок, который на меня похож. Остальные дети все папины.

Они все поющие, у всех есть музыкальный слух. Могут выучить, выйти на сцену, спеть.

Но моя мечта - это не их мечта. Я не заставляю детей ходить в музыкальную школу. Да и они видят, как это все непросто дается.

- Быт в многодетной семье - отдельная тема. У вас распределены домашние дела? Дети помогают от случая к случаю или за каждым закреплена какая-то обязанность?

- У нас все по графику, иначе мы никто никуда не успеем. Очень жесткий дневной график, пересменок у детей из школы в школу. Водим мы с мужем младших детей в школу/сад сами. Иногда у детей совпадает расписание, и они идут вместе, а бывает, что водит и приводит их Арсений.

В нашей семье взрослые дети помогают малышам. У всех старших обязанности розданы, иначе я бы не справилась.

Арсений по магазинам ходит и водит всех по тренировкам. Стешка моет посуду и полы. Гордей может помочь убраться. Прохор тоже помогает. Мирослав сейчас в армии. Но и младшие самостоятельные. Иногда подростки "забивают" на свои обязанности, но после строгого разговора все понимают - помогают мне. А уж когда гости приходят - у нас все блестит!

- А кто готовит еду на столько ртов?

- Готовлю есть - я. Варю, как понимаете, не по пять литров, а по 15. Стирка, глажка - тоже на мне.

- Удается ли вам культурно отдохнуть всей семьей, выбраться со всеми детьми в кинотеатр, в цирк, на выставки?

- Нет. Мы на своем "Логане" не можем нормально вывезти на мероприятия всю семью в полном составе, так как в машине все не помещаемся. Мы на пляж едем в машине - кто на ком сидит. Полиция, когда нас останавливает, - фотографирует, не верят своим глазам.

Мы один раз на фотосессию все вместе ездили на двух машинах. Деваться некуда.

В области многодетным дают машины, а в Самаре не положено. Осенью 2022 года президент Владимир Путин издавал указ: получает многодетная семья орден - получает машину. Орден есть, но куда с ним идти? У нас машин нет!

- Многоматеринство открыло в вас новые возможности для реализации на сцене или, наоборот, где-то помешало?

- Однозначно открыло новые! С каждой беременностью, с каждыми родами у меня увеличивался диапазон голоса. Я могу петь высоко, а могу и низко. Теперь беру три октавы.

Быт не заставил меня сидеть дома. Я дома вообще никогда не сидела. Отсиживаю три месяца до и после родов и выхожу на работу.

У меня всех детей, можно сказать, вынянчил Мирослав. Он умеет менять пеленки, памперсы, бутылочки. Даже сейчас он обнюхивает младшенького, как малыша, выписанного из роддома.

- Вы учитесь в СГИК на магистра программы "Искусство народного пения". Вас пригласили учиться или сами решили?

- Я окончила СГИК в 2020 году. По первому диплому я хормейстер аутентичных и непрофессиональных хоров. По второму диплому - руководитель народного оркестра и преподаватель домры. На магистра программы "Искусство народного пения" меня позвала Наталья Владимировна Бекметова. Я оканчиваю обучение в январе 2025 года и получаю специальность "руководитель профессиональных хоров".

Это повышение квалификации, повышение статуса и прочих вытекающих. Смогу сесть на директорское место. Обучение платное, за свой счет, льгот нет. Решение принято не на семейном совете, а мной единолично. Муж, конечно, был не в восторге.

- Гульнара, вы мама семерых детей. Есть ли у вас какие-то государственные награды и звания?

- У меня есть медаль "Материнская доблесть" II степени. В этом году должен прийти орден "Материнская слава". В общем-то, эта медаль не дает мне никаких преимуществ. Деньги к медалям не даются, но на пенсию я уйду раньше, уже через четыре года.

- Государственную поддержку ощущаете? Или рассчитываете только на свои силы?

- Нам помогли с квартирой. По решению губернатора выдали безвозвратную ссуду 2,5 млн рублей - и мы из общежития переехали в четырехкомнатную квартиру.

До того я пять лет обивала пороги. Собиралась встать в очередь как многодетная, малоимущая. Меня просили собрать справки, а там целая куча справок.

Что касается поддержки государства, то тут есть момент несправедливости. В этом году многим многомамам, которые получали единое пособие 100% и 75%, его урезали до 50%. Я работаю на трех работах. В музыкальной школе на полставки, в ДК "Чайка" - полставки, в ДК "Заря" - четверть. Все мои концерты и доходы - официальные, идут через налоговую. Я плачу налоги. Но у меня вылезли "сверхдоходы" - лишние 20 рублей на человека. Поэтому прохожу только на 50% единого пособия.

При этом пособия часто получают мигранты. Они, не работая официально, покупают квартиры без ипотек, так как у них много детей и на них дают 100% пособия, а это по 14 тысяч на каждого. Зачем им работать официально?!

- Многодетная семья в России сегодня, на ваш взгляд, - это исключительная редкость или уже норма?

- По моим ощущениям, пока не норма. Есть некий стереотип, что многодетная семья социально неблагополучна. Я и сама знаю таких - детей много, денег нет, родители пьют, дети как трава придорожная... Социально неблагополучные плодят беспризорных детей ради пособий, маткапитала.

По личному опыту могу сказать, что смотрят на многодетную семью отнюдь не с восхищением, а как на дураков. Одна сказала: "Зачем тебе столько детей, если не можешь сдать деньги в фонд школы?!"

- Вы видите в своем многоматеринстве, в своем творчестве какую-то миссию?

- В массы я несу песню. Песней могу приласкать, что-то донести. Песня может заставить плакать, задуматься. Песня лечит. Наш хор из 40 человек во время эпидемии ковида не болел. На флюрографии врачи видят, что люди поют - легкие другие. Называем наш хор "хор реабилитации".

Что касается многодетности - не думаю, что до людей своим примером здесь можно достучаться. Сейчас мамы другие, ценности другие. У многих амбиции - сначала карьера, деньги, квартиры... У нас другие ценности. Наша многодетная семья - это наш мир.

- Какая помощь сегодня нужна многодетным семьям?

- Нужно меньше бюрократии в вопросах льгот и пособий. Например, квартплату установить 50% от квитанции, без всяких справок, заявок - автоматом. Сложно собирать бумажки, вечная просрочка этих справок, кипа бумаг. В МФЦ сотрудники в шоке, когда я приношу копии документов всей семьи. Сбор этой макулатуры - лишняя трата времени и ресурсов.