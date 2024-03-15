Гульнара Божина: "Наша многодетная семья - это наш мир"

Художественный руководитель самарского Народного хора русской песни "Волжские зори", руководитель театра песни "Волжская Русь", "Золотой голос Самарской губернии", мама семерых детей и просто харизматичная личность Гульнара Божина рассказала в интервью Волга Ньюс, как ей удается виртуозно совмещать многоматеринство и творческую деятельность.
- Гульнара, ваша многодетная семья - это по плану или семья росла по велению сердца?
- Я всегда хотела замуж, всегда хотела детей. Сама я росла в многодетной семье: мама, старшая сестра, я и младшая сестра. А у мужа семья была обычная, не многодетная. Мой муж, можно сказать, не имел представления о многодетных семьях, но в каждую мою беременность всегда говорил: "Бог дает - значит будем рожать".
Я бы и сейчас родила, но уже доктора сказали, что больше нельзя - из-за резус-фактора: "если приедешь в роддом еще раз - здесь и останешься". В этой жизни у меня было все и естественные роды, и кесарево сечение, и мертвого рожала…
- Творческая жизнь вплеталась в семейную или семейная жизнь в творческую?
- Точно могу сказать, что семейная жизнь вплеталась в творческую. На сцене я пою около 35 лет, семья же появилась уже после того, как я состоялась как певица. Дети рождались и росли уже в хоре. Бывало, они и на роялях спали. Получается, что дети - неотъемлемая часть хора, а хор - неотъемлемая часть меня.
- Руководить творческим коллективом или воспитывать детей - что легче для вас?
- Наверное, для меня воспитывать детей легче. Дети есть дети. Все-таки мы с мужем знаем своих детей - они наши, покладистые, послушные. В нашей семье "злой полицейский" - я, "добрый полицейский" - муж. Я строгая мама (хотя и справедливая), а папа у нас добрый, очень добрый.
Детям можно и пригрозить чем-нибудь, голос повысить. А хоровикам как? Хоровики все взрослые люди: матери, бабушки, прабабушки, есть и дедушки. У каждого свое в голове, настроение, здоровье.
Я только недавно начала их "строить", как говорится. А раньше, когда была помоложе, шла у хора на поводу, всегда уступала. Сейчас - нет, сейчас я стою на своем до последнего. Ну пора было научиться - уже 22 года как работаю руководителем хора.
- Вы артист, публичная личность, ваш муж иной профессии, не связанной с творчеством, - не случаются ли разногласия на этой почве?
- Конечно, случаются! Это основная тема для разногласий. Поначалу, когда мы только познакомились, муж ходил на все концерты, что-то советовал. А сейчас говорю: "Придешь на мой концерт?", а он мне в ответ: "Терпеть не могу твои концерты!" Наверное, потому, что я часто отсутствую дома, постоянно на работе, на гастролях.
У меня три работы - три коллектива. Хотя на концерты я убегаю как на отдых, но это ответственная работа.
- У всех ваших детей очень красивые редкие имена. Кто их придумывал?
- Придумывали имена детям вместе с мужем. За месяц до родов сидели, открывали книжечку, смотрели, выбирали. Сходились всегда на именах, предложенных мужем. Все имена наших детей со смыслом. И так получилось, что имена детей все равно вышли фольклорные (смеется).
- Ваши дети с молоком впитали вашу страсть к песням или у них совсем другие увлечения? Как считаете, дети должны идти по стопам родителей или у каждого свой путь?
- Пусть дети идут по своему пути. Мой путь сложный, трудный.
Прохор занимается футболом, Арсений - айкидо. Стешка у нас в поисках - то рисовать, то вязать. Гордей у нас компьютерщик. Савелий смотрит на Гордея, тоже увлекается играми. Варвара - притянута ко мне, это единственный ребенок, который на меня похож. Остальные дети все папины.
Они все поющие, у всех есть музыкальный слух. Могут выучить, выйти на сцену, спеть.
Но моя мечта - это не их мечта. Я не заставляю детей ходить в музыкальную школу. Да и они видят, как это все непросто дается.
- Быт в многодетной семье - отдельная тема. У вас распределены домашние дела? Дети помогают от случая к случаю или за каждым закреплена какая-то обязанность?
- У нас все по графику, иначе мы никто никуда не успеем. Очень жесткий дневной график, пересменок у детей из школы в школу. Водим мы с мужем младших детей в школу/сад сами. Иногда у детей совпадает расписание, и они идут вместе, а бывает, что водит и приводит их Арсений.
В нашей семье взрослые дети помогают малышам. У всех старших обязанности розданы, иначе я бы не справилась.
Арсений по магазинам ходит и водит всех по тренировкам. Стешка моет посуду и полы. Гордей может помочь убраться. Прохор тоже помогает. Мирослав сейчас в армии. Но и младшие самостоятельные. Иногда подростки "забивают" на свои обязанности, но после строгого разговора все понимают - помогают мне. А уж когда гости приходят - у нас все блестит!
- А кто готовит еду на столько ртов?
- Готовлю есть - я. Варю, как понимаете, не по пять литров, а по 15. Стирка, глажка - тоже на мне.
- Удается ли вам культурно отдохнуть всей семьей, выбраться со всеми детьми в кинотеатр, в цирк, на выставки?
- Нет. Мы на своем "Логане" не можем нормально вывезти на мероприятия всю семью в полном составе, так как в машине все не помещаемся. Мы на пляж едем в машине - кто на ком сидит. Полиция, когда нас останавливает, - фотографирует, не верят своим глазам.
Мы один раз на фотосессию все вместе ездили на двух машинах. Деваться некуда.
В области многодетным дают машины, а в Самаре не положено. Осенью 2022 года президент Владимир Путин издавал указ: получает многодетная семья орден - получает машину. Орден есть, но куда с ним идти? У нас машин нет!
- Многоматеринство открыло в вас новые возможности для реализации на сцене или, наоборот, где-то помешало?
- Однозначно открыло новые! С каждой беременностью, с каждыми родами у меня увеличивался диапазон голоса. Я могу петь высоко, а могу и низко. Теперь беру три октавы.
Быт не заставил меня сидеть дома. Я дома вообще никогда не сидела. Отсиживаю три месяца до и после родов и выхожу на работу.
У меня всех детей, можно сказать, вынянчил Мирослав. Он умеет менять пеленки, памперсы, бутылочки. Даже сейчас он обнюхивает младшенького, как малыша, выписанного из роддома.
- Вы учитесь в СГИК на магистра программы "Искусство народного пения". Вас пригласили учиться или сами решили?
- Я окончила СГИК в 2020 году. По первому диплому я хормейстер аутентичных и непрофессиональных хоров. По второму диплому - руководитель народного оркестра и преподаватель домры. На магистра программы "Искусство народного пения" меня позвала Наталья Владимировна Бекметова. Я оканчиваю обучение в январе 2025 года и получаю специальность "руководитель профессиональных хоров".
Это повышение квалификации, повышение статуса и прочих вытекающих. Смогу сесть на директорское место. Обучение платное, за свой счет, льгот нет. Решение принято не на семейном совете, а мной единолично. Муж, конечно, был не в восторге.
- Гульнара, вы мама семерых детей. Есть ли у вас какие-то государственные награды и звания?
- У меня есть медаль "Материнская доблесть" II степени. В этом году должен прийти орден "Материнская слава". В общем-то, эта медаль не дает мне никаких преимуществ. Деньги к медалям не даются, но на пенсию я уйду раньше, уже через четыре года.
- Государственную поддержку ощущаете? Или рассчитываете только на свои силы?
- Нам помогли с квартирой. По решению губернатора выдали безвозвратную ссуду 2,5 млн рублей - и мы из общежития переехали в четырехкомнатную квартиру.
До того я пять лет обивала пороги. Собиралась встать в очередь как многодетная, малоимущая. Меня просили собрать справки, а там целая куча справок.
Что касается поддержки государства, то тут есть момент несправедливости. В этом году многим многомамам, которые получали единое пособие 100% и 75%, его урезали до 50%. Я работаю на трех работах. В музыкальной школе на полставки, в ДК "Чайка" - полставки, в ДК "Заря" - четверть. Все мои концерты и доходы - официальные, идут через налоговую. Я плачу налоги. Но у меня вылезли "сверхдоходы" - лишние 20 рублей на человека. Поэтому прохожу только на 50% единого пособия.
При этом пособия часто получают мигранты. Они, не работая официально, покупают квартиры без ипотек, так как у них много детей и на них дают 100% пособия, а это по 14 тысяч на каждого. Зачем им работать официально?!
- Многодетная семья в России сегодня, на ваш взгляд, - это исключительная редкость или уже норма?
- По моим ощущениям, пока не норма. Есть некий стереотип, что многодетная семья социально неблагополучна. Я и сама знаю таких - детей много, денег нет, родители пьют, дети как трава придорожная... Социально неблагополучные плодят беспризорных детей ради пособий, маткапитала.
По личному опыту могу сказать, что смотрят на многодетную семью отнюдь не с восхищением, а как на дураков. Одна сказала: "Зачем тебе столько детей, если не можешь сдать деньги в фонд школы?!"
- Вы видите в своем многоматеринстве, в своем творчестве какую-то миссию?
- В массы я несу песню. Песней могу приласкать, что-то донести. Песня может заставить плакать, задуматься. Песня лечит. Наш хор из 40 человек во время эпидемии ковида не болел. На флюрографии врачи видят, что люди поют - легкие другие. Называем наш хор "хор реабилитации".
Что касается многодетности - не думаю, что до людей своим примером здесь можно достучаться. Сейчас мамы другие, ценности другие. У многих амбиции - сначала карьера, деньги, квартиры... У нас другие ценности. Наша многодетная семья - это наш мир.
- Какая помощь сегодня нужна многодетным семьям?
- Нужно меньше бюрократии в вопросах льгот и пособий. Например, квартплату установить 50% от квитанции, без всяких справок, заявок - автоматом. Сложно собирать бумажки, вечная просрочка этих справок, кипа бумаг. В МФЦ сотрудники в шоке, когда я приношу копии документов всей семьи. Сбор этой макулатуры - лишняя трата времени и ресурсов.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.