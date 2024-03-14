16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Защита тольяттинского адвоката Артюхова опасается роспуска коллегии присяжных Рассматривать дело о взятках экс-сотрудников самарского УФСБ будет судья из дела Политковской Экстрадированному из Таиланда Игорю Гужину вынесли оправдательный приговор "Давление на суд": смерть супруги Дмитрия Драча прокомментировали служители Фемиды В Тольятти вынесен приговор по делу о травмировании ребенка на аттракционе "Батутная арена"

Суды Происшествия

В Самаре осужденные за терроризм не смогли обжаловать приговор

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 13 февраля не стали менять приговор троим мужчинам, которых ранее признали виновными в участии в международной террористической организации. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

Как ранее установил суд, безработные тольяттинцы: Р. Хайрутдинов, А. Ботва и Э. Мамедов были членами ячейки организации "Хизб ут-Тахрир аль Ислами" (запрещена на территории РФ). Они вербовали в мечетях людей, а в октябре 2017 г. укрывали находившихся в розыске участников казанской ячейки "Хизб ут-Тахрир аль Ислами".

Задержали мужчину сотрудники ФСБ в сентябре 2019 года.

В ноябре 2020 г. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил А. Ботву к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. В марте 2021 г. Хайрутдинова осудили на 11 лет лишения свободы, а Мамедова — на 12 лет. Кроме того, суд на два года запретил заниматься администрированием сайтов.

Защита подала апелляционную жалобу, но приговор первой инстанции оставили без изменения.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31