В Самаре осужденные за терроризм не смогли обжаловать приговор

В Самаре 13 февраля не стали менять приговор троим мужчинам, которых ранее признали виновными в участии в международной террористической организации. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.

Как ранее установил суд, безработные тольяттинцы: Р. Хайрутдинов, А. Ботва и Э. Мамедов были членами ячейки организации "Хизб ут-Тахрир аль Ислами" (запрещена на территории РФ). Они вербовали в мечетях людей, а в октябре 2017 г. укрывали находившихся в розыске участников казанской ячейки "Хизб ут-Тахрир аль Ислами".

Задержали мужчину сотрудники ФСБ в сентябре 2019 года.

В ноябре 2020 г. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил А. Ботву к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. В марте 2021 г. Хайрутдинова осудили на 11 лет лишения свободы, а Мамедова — на 12 лет. Кроме того, суд на два года запретил заниматься администрированием сайтов.

Защита подала апелляционную жалобу, но приговор первой инстанции оставили без изменения.