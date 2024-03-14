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Суды Происшествия

Тольяттинка решила подработать наркокурьером и получила более семи лет колонии

ТОЛЬЯТТИ. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в сбыте запрещенных веществ. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 2022 г. 27-летняя тольяттинка устроилась работать "курьером" в интернет-магазин наркотиков. Она забирала из тайников на территории города партии вещества, а потом делала "закладки" с меньшими дозами. В апреле 2023 г. женщину задержали. Из сделанных ею за день закладок изъяли около 2 г наркотика.

Осужденной назначили семь лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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