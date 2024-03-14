Тольяттинка решила подработать наркокурьером и получила более семи лет колонии

В Тольятти суд вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в сбыте запрещенных веществ. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В 2022 г. 27-летняя тольяттинка устроилась работать "курьером" в интернет-магазин наркотиков. Она забирала из тайников на территории города партии вещества, а потом делала "закладки" с меньшими дозами. В апреле 2023 г. женщину задержали. Из сделанных ею за день закладок изъяли около 2 г наркотика.
Осужденной назначили семь лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!