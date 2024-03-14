Музей им. Алабина покажет выставку "Бурлацкий на Волге. Дорогами Максима Дмитриева"

В среду, 20, в 19:00, в музее им. Алабина откроется выставка петербургского фотографа Миши Бурлацкого "Бурлацкий на Волге. Дорогами Максима Дмитриева" (12+).

Выставка — результат проекта, в котором современный амбротипист Миша Бурлацкий отправился по маршрутам Дмитриева, чтобы снять типы народов, населяющих Волгу сегодня. За полтора месяца команда проекта преодолела больше 4500 км по суше и воде на территории 10 регионов Поволжья от Тверской до Астраханской области. Героями проекта стали волжане разных профессий и национальностей.

Максим Дмитриев — знаменитый фотохудожник, который жил и работал в России на рубеже конца XIX — начала XX века. Дмитриев прославился тем, что совершил целую серию фотоэкспедиций по бассейну Волги. Благодаря им сохранились виды и типы народов Поволжья, которые населяли великую русскую реку в то время.

Миша Бурлацкий — фотограф, использующий старинную фототехнику и работающий в технике середины XIX века — амбротипии — с использованием специальных стеклянных пластин и серебра.

Выставка работает с 20 марта по 12 мая. Вход бесплатный.