Самарцы смогут выбрать территории для благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды"

В этом году уже в четвертый раз состоится всероссийское голосование за объекты благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда". Жители Самарской области смогут сами определить, какие общественные территории будут благоустроены в 2025 году.

В Самарской области в голосовании участвуют 12 муниципалитетов: Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Отрадный, Жигулевск, Октябрьск, Похвистнево, Сызрань, поселки г. т. Безенчук и Смышляевка. Всего на выбор представят 101 проект. Набравшие наибольшее количество голосов объекты благоустроят в 2025 г.

Отдать свой голос за любимый сквер, парк, бульвар или набережную можно уже с 15 по 17 марта в пунктах голосования. Их адреса легко узнать на сайте национальныепроекты.рф/благоустрой

Принять участие в голосовании может любой желающий с 14 лет. Помогать жителям с выбором проектов будут более 1000 волонтеров. Они продемонстрируют проекты, вынесенные на голосование в конкретном населенном пункте.

Напомним, национальный проект "Жилье и городская среда" реализуется по решению президента России Владимира Путина. Самарская область — один из регионов-лидеров по благоустройству общественных территорий — парков, скверов, набережных. За последние несколько лет на территории Самарской области благоустроено 790 общественных и 1586 дворовых территорий. В этом году работы по обновлению начнутся на 122 общественных пространствах и в 232 дворах.