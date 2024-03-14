Самарцы смогут выбрать территории для благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды"

В этом году уже в четвертый раз состоится всероссийское голосование за объекты благоустройства по нацпроекту "Жилье и городская среда". Жители Самарской области смогут сами определить, какие общественные территории будут благоустроены в 2025 году.
В Самарской области в голосовании участвуют 12 муниципалитетов: Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск, Отрадный, Жигулевск, Октябрьск, Похвистнево, Сызрань, поселки г. т. Безенчук и Смышляевка. Всего на выбор представят 101 проект. Набравшие наибольшее количество голосов объекты благоустроят в 2025 г.
Отдать свой голос за любимый сквер, парк, бульвар или набережную можно уже с 15 по 17 марта в пунктах голосования. Их адреса легко узнать на сайте национальныепроекты.рф/благоустрой.
Принять участие в голосовании может любой желающий с 14 лет. Помогать жителям с выбором проектов будут более 1000 волонтеров. Они продемонстрируют проекты, вынесенные на голосование в конкретном населенном пункте.
Напомним, национальный проект "Жилье и городская среда" реализуется по решению президента России Владимира Путина. Самарская область — один из регионов-лидеров по благоустройству общественных территорий — парков, скверов, набережных. За последние несколько лет на территории Самарской области благоустроено 790 общественных и 1586 дворовых территорий. В этом году работы по обновлению начнутся на 122 общественных пространствах и в 232 дворах.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!