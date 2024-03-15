Тольяттинец получил "условку" за нападение с ножом на любовника жены

В Тольятти суд вынес приговор 62-летнему мужчине, которого обвиняли в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июле 2023 г. мужчина пришел днем домой и застал в квартире пришедшего в гости к его жене незнакомца. Во время выяснения отношений он ударил соперника ножом в живот. Потом тольяттинец убежал с оружием преступления. Через час мужчину доставили в отдел полиции, где он признал вину.

Потерпевший, получивший тяжкие травмы, на суде сказал, что не имеет претензий, и отказался от иска.

В итоге мужчине назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.