Тольяттинец получил "условку" за нападение с ножом на любовника жены

В Тольятти суд вынес приговор 62-летнему мужчине, которого обвиняли в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В июле 2023 г. мужчина пришел днем домой и застал в квартире пришедшего в гости к его жене незнакомца. Во время выяснения отношений он ударил соперника ножом в живот. Потом тольяттинец убежал с оружием преступления. Через час мужчину доставили в отдел полиции, где он признал вину.
Потерпевший, получивший тяжкие травмы, на суде сказал, что не имеет претензий, и отказался от иска.
В итоге мужчине назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!