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Суды Происшествия

Тольяттинец получил "условку" за нападение с ножом на любовника жены

ТОЛЬЯТТИ. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор 62-летнему мужчине, которого обвиняли в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В июле 2023 г. мужчина пришел днем домой и застал в квартире пришедшего в гости к его жене незнакомца. Во время выяснения отношений он ударил соперника ножом в живот. Потом тольяттинец убежал с оружием преступления. Через час мужчину доставили в отдел полиции, где он признал вину.

Потерпевший, получивший тяжкие травмы, на суде сказал, что не имеет претензий, и отказался от иска.

В итоге мужчине назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Выручает ли метро во время снегопада?

да, подземка очень удобна
не заметил, надо больше станций
нет, в наши края метро не ходит
в Самаре есть метро?
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