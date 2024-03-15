Жительница Самары, выигравшая автомобиль: "Заполнила анкету и особо не надеялась"

Жительница Кировского района Самары Антонина Стеценко стала обладательницей автомобиля, приняв участие в викторине "За родное — за свое". Со счастливой обладательницей новенькой Lada Vesta — к этому моменту ценный приз уже был вручен — удалось пообщаться корреспонденту Волга Ньюс.
По словам Антонины Ивановны, она всегда принимает участие в выборах и 15 марта стала одной из первых, кто проголосовал на избирательном участке, расположенном в Кировском районе Самары на территории санатория "Самарский".
"Народу на участке было мало, так как я пришла сразу после открытия. Когда я вышла из избирательного участка, волонтеры предложили заполнить анкету, я ответила на вопросы и, честно сказать, особо не надеялась что-то выиграть", — призналась женщина.
Чуть позже состоялось первое подведение итогов викторины "За родное — за свое", которая проходит в рамках одноименной благотворительной общественно-просветительской акции, стартовавшей в Самарской области в феврале 2024 г. и приуроченной к 175-летию со дня основания губернии.
Выигрышный номер обладателя главного приза викторины — автомобиля Lada Vesta — был определен на 10 минуте прямого эфира. Но Антонина Ивановна не сразу поверила своему счастью и даже отказывалась говорить по телефону на эту тему, решив, что звонят мошенники. Потом ее разыскали сотрудники администрации и подтвердили информацию о выигрыше.
В настоящий момент автомобиль уже вручили новому владельцу, а Антонина Стеценко советует всем жителям Самары обязательно принять участие в викторине "За родное - за свое". "Вдруг и ваша судьба сделает зигзаг удачи", — смеется она.
Напомним, что география проведения викторины — вся Самарская область. Присоединиться к ней могут совершеннолетние граждане Российской Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области в любой из трех дней — 15, 16 или 17 марта. Центры общественного голосования, где проходит викторина, находятся на выходах из избирательных участков Самарской области.
Для участия необходимо ответить на пять вопросов о Самарском регионе. В случае если хотя бы на 3 из 5 вопросов ответы даны правильно, то волонтер центра общественного голосования попросит заполнить согласие на участие в следующем туре — определении победителей в ходе прямого эфира, уточнили организаторы викторины.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.