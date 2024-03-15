Жительница Самары, выигравшая автомобиль: "Заполнила анкету и особо не надеялась"

Жительница Кировского района Самары Антонина Стеценко стала обладательницей автомобиля, приняв участие в викторине "За родное — за свое". Со счастливой обладательницей новенькой Lada Vesta — к этому моменту ценный приз уже был вручен — удалось пообщаться корреспонденту Волга Ньюс.

По словам Антонины Ивановны, она всегда принимает участие в выборах и 15 марта стала одной из первых, кто проголосовал на избирательном участке, расположенном в Кировском районе Самары на территории санатория "Самарский".

"Народу на участке было мало, так как я пришла сразу после открытия. Когда я вышла из избирательного участка, волонтеры предложили заполнить анкету, я ответила на вопросы и, честно сказать, особо не надеялась что-то выиграть", — призналась женщина.

Чуть позже состоялось первое подведение итогов викторины "За родное — за свое", которая проходит в рамках одноименной благотворительной общественно-просветительской акции, стартовавшей в Самарской области в феврале 2024 г. и приуроченной к 175-летию со дня основания губернии.

Выигрышный номер обладателя главного приза викторины — автомобиля Lada Vesta — был определен на 10 минуте прямого эфира. Но Антонина Ивановна не сразу поверила своему счастью и даже отказывалась говорить по телефону на эту тему, решив, что звонят мошенники. Потом ее разыскали сотрудники администрации и подтвердили информацию о выигрыше.

В настоящий момент автомобиль уже вручили новому владельцу, а Антонина Стеценко советует всем жителям Самары обязательно принять участие в викторине "За родное - за свое". "Вдруг и ваша судьба сделает зигзаг удачи", — смеется она.

Напомним, что география проведения викторины — вся Самарская область. Присоединиться к ней могут совершеннолетние граждане Российской Федерации, зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области в любой из трех дней — 15, 16 или 17 марта. Центры общественного голосования, где проходит викторина, находятся на выходах из избирательных участков Самарской области.

Для участия необходимо ответить на пять вопросов о Самарском регионе. В случае если хотя бы на 3 из 5 вопросов ответы даны правильно, то волонтер центра общественного голосования попросит заполнить согласие на участие в следующем туре — определении победителей в ходе прямого эфира, уточнили организаторы викторины.