Тольяттинец получил срок за незаконное хранение оружия

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Судом установлено, что гражданин в 2000 г. незаконно приобрел у неустановленного лица огнестрельное оружие и боеприпасы, которые хранил у себя дома.
Сотрудниками правоохранительных органов из организованного в полу частного дома тайника изъято огнестрельное оружие, а также газовое и пневматическое, переделанное кустарным способом в огнестрельное. В арсенале мужчины находилось пять пистолетов, два револьвера, патроны и конструктивные части к огнестрельному оружию, как изготовленные заводским способом, так и кустарно доработанные.
В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.
Суд признал тольяттинца виновным и с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!