Тольяттинец получил срок за незаконное хранение оружия

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Судом установлено, что гражданин в 2000 г. незаконно приобрел у неустановленного лица огнестрельное оружие и боеприпасы, которые хранил у себя дома.

Сотрудниками правоохранительных органов из организованного в полу частного дома тайника изъято огнестрельное оружие, а также газовое и пневматическое, переделанное кустарным способом в огнестрельное. В арсенале мужчины находилось пять пистолетов, два револьвера, патроны и конструктивные части к огнестрельному оружию, как изготовленные заводским способом, так и кустарно доработанные.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.

Суд признал тольяттинца виновным и с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.