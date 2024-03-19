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Происшествия

Из-за "драки адвокатов в суде" начали проверку следователи

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники СУ СКР по Самарской области проводят проверку после необычного ЧП в суде. Там потасовкой закончилось противостояние двух сторон по иску.

Напомним, ранее сообщалось, что в Палату адвокатов Самарской области поступила жалоба от истца, который представлял по доверенности человека в суде. В заседании шла речь об утрате права пользования жилым помещением.

"В жалобе указывается, что адвокат — представитель ответчиков по делу после судебного заседания в коридоре суда придерживалась не соответствующей деловому общению манеры поведения, нанесла удары ногой, допускала выражения, содержащие угрозы жизни. По данному факту Л. обратился в полицию и в поликлинику по месту жительства", — рассказывали в Палате адвокатов Самарской области.

С адвоката в ПАСО потребовали объяснений. Но все изложенное в жалобе она отрицала. Тогда представители ПАСО просмотрели видеозапись с камеры наблюдения суда Ленинского района Самары. Обвинения подтвердились.

"Комиссия усмотрела в действиях адвоката нарушение законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной деятельности адвоката, указав, что грубо нарушены нормы федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" и Кодекса профессиональной этики адвоката. Подобные действия недопустимы, поскольку подрывают уважение к деятельности адвоката и адвокатуры в целом, дискредитируют адвоката как участника судопроизводства и причиняют существенный вред авторитету адвокатуры как институту гражданского общества", — писали представители ПАСО.

Интересное развитие получила ситуация далее. Активистка Наталья Баранова на этой неделе написала в блоге, что якобы из-за произошедшего лишили статуса адвоката Немаеву — "по просьбе риелтора Левашева". Кроме того, по версии Натальи Барановой, якобы риелтору могли выдать видеозапись без достаточных оснований с помощью запроса от правоохранителей в суд. При этом сообщается, будто на Немаеву требуют возбудить уголовное дело. В то же время, мол, правоохранители стали открещиваться, что помогали "риелтору" получить видеозапись. А мединских документов о побоях якобы нет.

"И наконец-то, спустя год, прокуроры дотумкали, что адвокат — это спецсубъект, и все заявления о преступлении, полиция должна автоматически пересылать в Следственный комитет", — пишет Баранова.

По информации источников "Волга Ньюс", в СК сейчас проводят проверку. Официально ситуацию пока не комментируют.

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