За апрель в Самаре планируют привести в порядок 42 млн кв.метров территорий

В ходе месячника по благоустройству предстоит привести в порядок порядка 42 млн кв. м территорий города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.
В эти цифры войдут: 12,7 млн кв. м автомобильных дорог и элементов их обустройства (проезжая часть, газоны, тротуары); 5,72 млн кв. м территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары); 23,58 млн кв. м территорий внутригородских районов.
В уборке организаторы намерены задействовать до 337 тысяч человек, вывезти до 50 тысяч кубометров мусора.
Графики работ будут формироваться и корректироваться с учетом погодных условий.
Кроме того, в период месячника планируется проведение 4-х санитарных средников — 3, 10, 17 и 24 апреля, а также 3-х субботников — 6, 13 и 20 апреля.
В горадминистрации обещают обеспечить инвентарем и расходными материалами всех участников средников и субботников.
Ранее стало известно, что месячник, по традиции, пройдет в Самаре с 1 по 30 апреля.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!