За апрель в Самаре планируют привести в порядок 42 млн кв.метров территорий

В ходе месячника по благоустройству предстоит привести в порядок порядка 42 млн кв. м территорий города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

В эти цифры войдут: 12,7 млн кв. м автомобильных дорог и элементов их обустройства (проезжая часть, газоны, тротуары); 5,72 млн кв. м территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары); 23,58 млн кв. м территорий внутригородских районов.

В уборке организаторы намерены задействовать до 337 тысяч человек, вывезти до 50 тысяч кубометров мусора.

Графики работ будут формироваться и корректироваться с учетом погодных условий.

Кроме того, в период месячника планируется проведение 4-х санитарных средников — 3, 10, 17 и 24 апреля, а также 3-х субботников — 6, 13 и 20 апреля.

В горадминистрации обещают обеспечить инвентарем и расходными материалами всех участников средников и субботников.

Ранее стало известно, что месячник, по традиции, пройдет в Самаре с 1 по 30 апреля.