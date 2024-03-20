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Суды Происшествия

Ранее судимые тольяттинцы попались вновь: наркотики нашли у них в трусах

ТОЛЬЯТТИ. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти мужчины, ранее судимые за оборот наркотиков, вновь получили тюремный срок за аналогичное преступление, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В дневное время сотрудники Росгвардии, патрулирующие набережную в Автозаводском районе заметили двоих мужчин, схожих по ориентировке с разыскиваемыми за мошенничество. Мужчины шли из лесопосадки, нервно переговариваясь и постоянно оглядываясь. Полицейские задержали прохожих, поинтересовались наличием у них запрещенных к гражданскому обороту веществ, и, получив утвердительный ответ, сообщили о задержании в дежурную часть ближайшего отдела полиции, передали задержанных прибывшим оперуполномоченным отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Тольятти.

В присутствии понятых полицейские во время досмотра в нижнем белье ранее судимых за незаконный оборот наркотиков местных жителей обнаружили и изъяли свертки с порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что в свертках находились наркотики, "именуемые в простонародье "скорость", уточнили в ведомстве. 

Задержанные пояснили, что они употреляют сами и, незадолго до задержания, приобрели в Интернете наркотик. Находясь в лесопасадке, часть употребили, а часть спрятали в нижнее белье.

Следователи предъявили им обвинение в незаконном обороте наркотических веществ. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении безработного, лишенного права управления транспортными средствами тольяттинца, и его знакомого, отца трех малолетних детей, направлено в суд для принятия решения по существу.

В судебном заседании подсудимые вину в совершении преступления признали полностью, с предъявленным им обвинением согласились.

Автозаводский районный суд Тольятти признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками территориального ОВД и вынес обвинительный приговор. Одному из местных жителей, с учетом всех обстоятельств по делу и по совокупности ранее совершенных преступлений, назначено наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок три года десять дней с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года, а его подельнику — многодетному отцу, на срок — 3,5 года. Приговор вступил в законную силу.

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