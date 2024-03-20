Стало известно, с кем сыграют "Крылья Советов" в ближайшие три тура

Пресс-служба ФК "Крылья Советов" опубликовала расписание матчей Мир РПЛ на ближайшие три тура. Указано самарское время.
22 тур. 30 марта, суббота, 15:00
"Крылья Советов" — "Зенит"
23 тур. 6 апреля, суббота, 15:00
"Урал" — "Крылья Советов"
24 тур. 14 апреля, воскресенье, 20:00
"Крылья Советов" — "Рубин"
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?