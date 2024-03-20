На платформе "Ростелеком. Лицей" запущен новый онлайн-курс по английскому языку для начальных классов

В преддверии школьных весенних каникул "Ростелеком" подготовил новый специализированный курс "Английский язык. Первые шаги". Программа рассчитана на учащихся начальной школы и доступна на образовательной онлайн-платформе "Ростелеком. Лицей".
Программа поделена на пять "шагов" или разделов, позволяющих ученикам изучать английский язык от основ до первых диалогов. Весь курс состоит из 25 уроков в формате видеороликов с экспертными объяснениями и тренажерами для закрепления обучающего материала. Каждое занятие дополнено словариком с изученной лексикой.
"Английский язык. Первые шаги" разработан методистами таким образом, чтобы ученик начальной школы получил необходимые знания по грамматике. В программе затрагиваются правила чтения согласных и гласных буквосочетаний, личные и универсальные местоимения, количественные числительные, вопросительные слова, структура предложения и многое другое. В курсе также есть специальные уроки по развитию навыков общения на базовые темы. Например, "Беседы — Conversations" помогут школьнику приветствовать своих друзей, знакомиться, спрашивать о самочувствии, приглашать куда-нибудь или просить о помощи.
"Сегодня знание английского не просто желание, а необходимость — must have. Мы убеждены, что начинать изучение лучше всего с раннего возраста, поэтому предлагаем возможность осваивать английский язык уже в начальной школе, не обращаясь к дорогостоящим репетиторам. Кроме того, родители могут сам изучить новый курс, чтобы помогать ребенку в освоении школьной программы. Наша цель — обеспечить каждому ученику качественное образование и навыки, которые пригодятся им в будущем", — отметила директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов Виктория Богату.
"Английский язык. Первые шаги" уже доступен на образовательной платформе "Ростелеком. Лицей" для всех авторизованных пользователей. Первые уроки каждого из пяти разделов доступны бесплатно. Чтобы получить доступ ко всему курсу, необходимо оформить подписку стоимостью 249 рублей в месяц.
Кроме курса "Английский язык. Первые шаги" для учащихся начальной школы, в "Ростелеком. Лицее" есть множество тренажеров для закрепления знаний уровней A1 и A2, а также курс "Английский язык. С нуля до Intermediate" для средней и старшей школы.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)