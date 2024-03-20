ВСК и ВШКУ РАНХиГС открывают набор на третий поток программы о цифровой трансформации и управлении

Страховой Дом ВСК совместно с ведущей российской бизнес-школой ВШКУ РАНХиГС открывает набор на третий поток образовательной программы "Мастер управления цифровым развитием компании". Ее выпускники получат ценные знания и навыки для успешного применения цифровых технологий в своих организациях, а также диплом о переподготовке.

Образовательная программа была запущена в 2023 году для руководителей ВСК, но уже со второго потока на нее могли записаться сотрудники других компаний. В разных модулях курса слушатели осваивают подходы к цифровой трансформации, учатся разрабатывать и продвигать цифровые продукты, рассчитывают эффективность бизнес-моделей, узнают, как создавать команды цифровой трансформации и успешно адаптироваться к быстро меняющейся бизнес-среде.

Обучение на третьем потоке программы стартует 17 мая. Его продолжительность составит 1 год. Преподавателями на курсе станут топ-менеджеры Страхового Дома ВСК, профессора ВШКУ РАНХиГС, а на занятия будут регулярно приглашаться эксперты-практики из ведущих российских компаний. Обучение будет полезным для руководителей и предпринимателей, которые стремятся опережать конкурентов и эффективно использовать возможности цифровой трансформации.

"Сегодня искусственный интеллект, Big Data, машинное обучение, Интернет вещей и речевая аналитика становятся важной частью любого бизнеса. Внутри стратегии развития ВСК цифровая трансформация уже заняла весомую долю. Учитывая это, мы начали делиться накопленной экспертизой и опытом с коллегами из других отраслей. Два потока нашей образовательной программы подготовили руководителей, которые теперь успешно решают цифровые вызовы и применяют полученные знания в своих компаниях. Поэтому было решено запустить третий поток обучения, который стартует уже совсем скоро", — заявил руководитель корпоративного университета Александр Анапольский.

Подробнее ознакомиться с программой и оставить заявку можно на сайте www.smmvsk.ru.