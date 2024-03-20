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Экономика и бизнес

ВСК и ВШКУ РАНХиГС открывают набор на третий поток программы о цифровой трансформации и управлении

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК совместно с ведущей российской бизнес-школой ВШКУ РАНХиГС открывает набор на третий поток образовательной программы "Мастер управления цифровым развитием компании". Ее выпускники получат ценные знания и навыки для успешного применения цифровых технологий в своих организациях, а также диплом о переподготовке.

Образовательная программа была запущена в 2023 году для руководителей ВСК, но уже со второго потока на нее могли записаться сотрудники других компаний. В разных модулях курса слушатели осваивают подходы к цифровой трансформации, учатся разрабатывать и продвигать цифровые продукты, рассчитывают эффективность бизнес-моделей, узнают, как создавать команды цифровой трансформации и успешно адаптироваться к быстро меняющейся бизнес-среде.

Обучение на третьем потоке программы стартует 17 мая. Его продолжительность составит 1 год. Преподавателями на курсе станут топ-менеджеры Страхового Дома ВСК, профессора ВШКУ РАНХиГС, а на занятия будут регулярно приглашаться эксперты-практики из ведущих российских компаний. Обучение будет полезным для руководителей и предпринимателей, которые стремятся опережать конкурентов и эффективно использовать возможности цифровой трансформации.

"Сегодня искусственный интеллект, Big Data, машинное обучение, Интернет вещей и речевая аналитика становятся важной частью любого бизнеса. Внутри стратегии развития ВСК цифровая трансформация уже заняла весомую долю. Учитывая это, мы начали делиться накопленной экспертизой и опытом с коллегами из других отраслей. Два потока нашей образовательной программы подготовили руководителей, которые теперь успешно решают цифровые вызовы и применяют полученные знания в своих компаниях. Поэтому было решено запустить третий поток обучения, который стартует уже совсем скоро", — заявил руководитель корпоративного университета Александр Анапольский.

Подробнее ознакомиться с программой и оставить заявку можно на сайте www.smmvsk.ru.

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Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

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Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

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Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

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