Колумбайнершу приговорили в Самаре к 5,5 годам заключения

Во вторник, 19 марта, в Центральном окружном военном суде в Самаре огласили приговор в отношении Карины Гариповой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием СМИ, либо электронных, либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе семи "Интернет"), об этом сообщили в суде.

"Судом установлено, что осужденная, являясь приверженцем идеи массовых убийств в образовательных учреждениях, разделяя идеологию международного молодежного движения "Колумбайн" ("Скулшутинг"), признанного террористической организацией, которая на территории Российской Федерации запрещена, и принимая участие в ее деятельности, находясь по месту своего жительства и используя сеть "Интернет" для увеличения числа сторонников этого движения распространяла путем переписки в мессенджере и при личных встречах с М. идеи данной международной террористической организации, а также пропагандировала ее деятельность путем распространения материалов и информации о признании взглядов и идеологии движения правильными, нуждающимися в поддержке и подражании", — пояснили в суде.

В итоге суд признал Карину Гарипову виновной и назначил по совокупности преступлений, с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ ей наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок два года.

"Совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте признано и учтено судом в качестве обстоятельства, смягчающего наказание осужденной Гариповой. — констатировали в суде. — В целях обеспечения исполнения приговора мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Гариповой изменена на заключение под стражу, осужденная взята под стражу в зале суда".

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в течение пятнадцати суток в Апелляционный военный суд.