16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Колумбайнершу приговорили в Самаре к 5,5 годам заключения Пойманному ФСБ дорожному подрядчику вынесли приговор за исчезновение миллионов Ранее судимые тольяттинцы попались вновь: наркотики нашли у них в трусах За смерть женщины от нападения псов в Самаре никого не наказали Тольяттинец получил срок за незаконное хранение оружия

Суды Происшествия

Колумбайнершу приговорили в Самаре к 5,5 годам заключения

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 19 марта, в Центральном окружном военном суде в Самаре огласили приговор в отношении Карины Гариповой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием СМИ, либо электронных, либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе семи "Интернет"), об этом сообщили в суде.

"Судом установлено, что осужденная, являясь приверженцем идеи массовых убийств в образовательных учреждениях, разделяя идеологию международного молодежного движения "Колумбайн" ("Скулшутинг"), признанного террористической организацией, которая на территории Российской Федерации запрещена, и принимая участие в ее деятельности, находясь по месту своего жительства и используя сеть "Интернет" для увеличения числа сторонников этого движения распространяла путем переписки в мессенджере и при личных встречах с М. идеи данной международной террористической организации, а также пропагандировала ее деятельность путем распространения материалов и информации о признании взглядов и идеологии движения правильными, нуждающимися в поддержке и подражании", — пояснили в суде.

В итоге суд признал Карину Гарипову виновной и назначил по совокупности преступлений, с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ ей наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", на срок два года.

"Совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте признано и учтено судом в качестве обстоятельства, смягчающего наказание осужденной Гариповой. — констатировали в суде. — В целях обеспечения исполнения приговора мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Гариповой изменена на заключение под стражу, осужденная взята под стражу в зале суда".

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в течение пятнадцати суток в Апелляционный военный суд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31