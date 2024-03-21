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Суды Происшествия

В Челно-Вершинском районе собака привела полицейских к многодетной матери, прятавшей наркотики

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области служебная собака помогла полицейским привлечь местную жительницу к ответственности за незаконное хранение наркотиков, сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудникам полиции от неравнодушных граждан поступила информация об употреблении матерью несовершеннолетних детей в одном из сел Черно-Вершинского района запрещенных веществ.

С целью проверки информации полицейские с применением служебной собаки в присутствии понятых провели обследование частного дома. Перед началом проведения мероприятия сотрудники полиции спросили у проживающей в доме женщины, имеются ли в помещении и на прилегающей территории предметы, запрещенные в свободном гражданском обороте, а именно наркотики. Та ответила категорическим отказом.

Оперуполномоченный совместно с кинологом обошли земельный участок. Следуя мимо погреба, служебная собака путем условного знака указала, что там имеются запрещенные вещества. Оперуполномоченный их изъял. При дальнейшем осмотре, в кухне полицейские обнаружили и изъяли тарелку с остатками сваренного вещества растительного происхождения, флаконы, шприцы, иглы, ватные тампоны.

Согласно результатам судебной химической экспертизы, местная жительница незаконно хранила не менее 90 граммов маковой соломки, на шприцах и флаконе обнаружены остатки морфина.

Как пояснила многодетная мать, растения она собрала на заброшенном дачном участке и сварила для собственного употребления, а морфином лечится от хронического заболевания.

Отдел дознания ОМВД России по Челно-Вершинскому району предъявил задержанной обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере). Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении местной жительницы направлено в суд для принятия решения по существу.

В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, с предъявленным ей обвинением согласилась, в содеянном раскаялась.

Исаклинский районный суд Самарской области назначил женщине наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год с испытательным сроком один год, в течение которого условно осужденная должна своим поведением доказать свое исправление. Кроме того, многодетная мать обязана не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, являться в данный орган для регистрации в установленные им дни и часы, пройти курс лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации. Приговор вступил в законную силу.

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