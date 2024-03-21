В Нефтегорском районе у отказавшегося от освидетельствования водителя конфисковали автомобиль

В Нефтегорском районе суд конфисковал автомобиль у жителя Самарской области, которого ранее заподозрили в управлении транспортом в нетрезвом виде, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В октябре прошлого года на 74 км автодороги "Подъезд к г. Оренбург от М5 "Урал" для проверки документов сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ 21093. Во время административной процедуры полицейские выявили у водителя явные признаки опьянения, отстранили его от управления автомобилем и предложили проехать в наркологический диспансер с целью прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Житель Самарской области отказался. Для дальнейшего разбирательства ранее не судимого мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

При оформлении административного материала сотрудники полиции установили, что постановлением мирового судьи Советского судебного района Самары не имеющий права управления транспортными средствами задержанный ранее признан виновным в совершении аналогичного административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.26 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком 10 суток.

Возбужденное в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) уголовное дело, отделом дознания МО МВД России "Нефтегорский" расследовано и направлено в суд.

При этом арест, наложенный в ходе дознания для обеспечения исполнения приговора, нарушитель ПДД РФ не обжаловал, право собственности на данный автомобиль и факт использования автомобиля им не оспаривались, каких-либо сведений о том, что данный автомобиль служит основным источником средств к существованию либо жизненно необходим для него, не представил.

Нефтегорский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде штрафа в размере двухсот десяти тысяч рублей. Кроме того, преступник лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1,5 года. Автомобиль нарушителя конфискован в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.