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Экономика и бизнес

Самарских предпринимателей приглашают на первую бизнес-встречу АБ клуба в 2024 году

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре пройдет первая бесплатная деловая встреча АБ клуба в 2024 году. В рамках мероприятия запланированы интересные и харизматичные спикеры, деловые активности — всё, что помогает самарским предпринимателям развивать, масштабировать и ускорять свой бизнес.

Бизнес-встреча "Проекты будущего, новые бизнес-решения и пути повышения эффективности для предпринимательства" состоится 1 апреля в 15:00 в Самаре в Точке кипения "Самарский университет" по адресу: ул. Врубеля, д. 29Б, 2 этаж. Продолжительность встречи 3 часа. Регистрация обязательна. Количество мест ограничено.

Регистрация

Гостей ждет деловое общение — формат быстрого налаживания профессиональных деловых связей, фуршет и розыгрыши.

В программу мероприятия входит презентация АБ клуба и выступление Игоря Брусянцева

— предпринимателя, производителя, селлера, владельца брендов Navifood, Gongo, Brusyantsev cosmetics — на тему "Маркетплейсы: вызовы кризиса и стратегии масштабирования".

Гости смогут принять участие в онлайн-конкурсе, а также прослушать обучающую лекцию "Канбан — универсальный инструмент для трансформации процессов в компании". Спикер — Алексей Родионов, Директор по цифровой трансформации торговой компании "ПФО опт", 10 лет помогает бизнесу с интеграцией технологий.

"Меры государственной поддержки субъектов МСП Самарской области в 2024 году" — об этом расскажет Екатерина Алмакова, руководитель консультационного блока Центра "Мой бизнес".

По всем вопросам можете обращаться к Председателю АБ клуба в Самаре Кириллу Шинкову: +7 (917) 956 50 36.

АБ клуб — бизнес-клуб для обмена опытом и поддержки предпринимателей. Здесь прокачивается новый бизнес, проводятся деловые мероприятия по всей России, помогают получать деловые связи.

Участником может стать не только Основатель, Инвестор или Топ-менеджер, но и Мечтатель (тот, кто только планирует запуск своего бизнеса или развитие стороннего).

Работа АБ клуба строится по двум направлениям:

Онлайн — в телеграм-канале агрегируются полезные новости, ведутся дискуссии, выкладываются лекции и мнения экспертов.

Оффлайн — бесплатные бизнес-встречи в разных регионах России, где выступают представители бизнес-сообщества.

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Последние комментарии

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Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

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Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

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Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

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