Самарских предпринимателей приглашают на первую бизнес-встречу АБ клуба в 2024 году

В Самаре пройдет первая бесплатная деловая встреча АБ клуба в 2024 году. В рамках мероприятия запланированы интересные и харизматичные спикеры, деловые активности — всё, что помогает самарским предпринимателям развивать, масштабировать и ускорять свой бизнес.

Бизнес-встреча "Проекты будущего, новые бизнес-решения и пути повышения эффективности для предпринимательства" состоится 1 апреля в 15:00 в Самаре в Точке кипения "Самарский университет" по адресу: ул. Врубеля, д. 29Б, 2 этаж. Продолжительность встречи 3 часа. Регистрация обязательна. Количество мест ограничено.

Регистрация

Гостей ждет деловое общение — формат быстрого налаживания профессиональных деловых связей, фуршет и розыгрыши.

В программу мероприятия входит презентация АБ клуба и выступление Игоря Брусянцева

— предпринимателя, производителя, селлера, владельца брендов Navifood, Gongo, Brusyantsev cosmetics — на тему "Маркетплейсы: вызовы кризиса и стратегии масштабирования".

Гости смогут принять участие в онлайн-конкурсе, а также прослушать обучающую лекцию "Канбан — универсальный инструмент для трансформации процессов в компании". Спикер — Алексей Родионов, Директор по цифровой трансформации торговой компании "ПФО опт", 10 лет помогает бизнесу с интеграцией технологий.

"Меры государственной поддержки субъектов МСП Самарской области в 2024 году" — об этом расскажет Екатерина Алмакова, руководитель консультационного блока Центра "Мой бизнес".

По всем вопросам можете обращаться к Председателю АБ клуба в Самаре Кириллу Шинкову: +7 (917) 956 50 36.

АБ клуб — бизнес-клуб для обмена опытом и поддержки предпринимателей. Здесь прокачивается новый бизнес, проводятся деловые мероприятия по всей России, помогают получать деловые связи.

Участником может стать не только Основатель, Инвестор или Топ-менеджер, но и Мечтатель (тот, кто только планирует запуск своего бизнеса или развитие стороннего).

Работа АБ клуба строится по двум направлениям:

Онлайн — в телеграм-канале агрегируются полезные новости, ведутся дискуссии, выкладываются лекции и мнения экспертов.

Оффлайн — бесплатные бизнес-встречи в разных регионах России, где выступают представители бизнес-сообщества.