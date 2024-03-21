В рамках проекта "Добрые новости" состоится лекция для студентов

В пятницу, 22 марта, в 15:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта "Добрые новости" состоится продолжение серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему: "Медиаобразовательные и другие студенческие объединения в вузах, как средство формирования коммуникативных компетенций учащихся".

В качестве спикеров выступят:

Ваксин Леонид Генрихович, заведующий научно-творческой лабораторией Поволжского Государственного Университета Телекоммуникаций и Информатики, журналист, педагог, историк;

Хоровинникова Евгения Германовна, проректор по социальным вопросам и молодежной политике ФГБОУ ВО "Самарский государственный университет путей сообщения", кандидат экономических наук, основатель и первый директор Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга";

Франк Евгений Владимирович, проректор по развитию кадрового потенциала и воспитательной работе ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет", доктор экономических наук.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию.

Напоминаем, что до 26 апреля 2024 продолжается прием заявок на конкурсы Федерального информационного проекта "Добрые новости". Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке.

Награждение победителей состоится на форуме социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости" в июне 2024 года.