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Суды Происшествия

В Чапаевске будут судить мужчин, перерезавших горло собаке перочинным ножом

ЧАПАЕВСК. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске в суд направлено уголовное дело по заявлению местной жительницы о жестоком обращении с животным. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В августе 2023 г. в полицию Чапаевска обратилась местная жительница. Она рассказала, что соседи, злоупотребляющие алкоголем, в присутствии несовершеннолетних причинили мучения дворовой собаке по кличке Демон.

Женщина нашла собаку с перерезанным горлом в подъезде своего дома, куда ее привели дети после издевательств не судимого местного 27-летнего жителя и его 43-летнего приятеля, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за разбой.

Сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленников, задержали и доставили их в отдел полиции.

Задержанные вину признали, в содеянном раскаялись и пояснили, что, находясь в алкогольном опьянении, решили убить бесхозную собаку, которая, по их мнению, представляла опасность для окружающих. С этой целью они выловили животное, на поводке отвели в ближайшую лесопосадку, где старший мужчина воткнул перочинный нож в шею собаки и перерезал ей гортань, причинив физическую боль, страдания и мучения, а также повреждения, как в дальнейшем установили специалисты, повлекшие гибель животного.

Женщина несколько раз возила животное в ветеринарную клинику, но, несмотря на принятые меры, через несколько дней собака умерла.

"Следственным отделом ОМВД России по г. Чапаевску задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.2 ст. 245 УК РФ. Уголовное дело расследовано и с обвинительным заключением в отношении фигурантов передано в Чапаевский городской суд Самарской области для принятия решения по существу дела", - отмечается в сообщении.

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