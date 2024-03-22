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Облправительство Власть и политика

Лесничества Самарской области готовятся к пожароопасному сезону

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Утвержден сводный план тушения лесных пожаров на территории Самарской области на 2024 год. Он необходим для более эффективной координации сил и средств при возникновении лесных возгораний.

Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сохранение наших природных богатств для будущих поколений — одна из важнейших задач правительства области и всего нашего общества. На это направлена реализация национального проекта "Экология", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Для ликвидации возгораний в лесных массивах на территории Самарской области сводным планом предусмотрено привлечение сил и средств пожаротушения в количестве 1762 человек, 591 единиц техники и 1812 единиц оборудования.

"Сводным планом мы определили наш порядок взаимодействия с учреждениями особо охраняемых природных территорий, МЧС и подразделениями Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. Сводный план тушения лесных пожаров на предстоящий сезон уже прошел согласование в Рослесхозе и 15 марта утвержден правительством Самарской области. Ориентировочная дата начала пожароопасного сезона — 15 апреля", — комментирует замминистра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Павел Мельников.

Все главы регионов России успели утвердить сводные планы тушения лесных пожаров в срок. Теперь Рослесхоз начинает формирование плана межрегионального маневрирования лесопожарных формирований, техники и оборудования.

Из федерального бюджета на тушение лесных пожаров в Самарской области в этом году предусмотрено более 3 млн рублей. Наш регион — один из лидеров по обеспеченности техникой. По нацпроекту "Экология" Самарская область обеспечена техникой на 97,9%. В это число входит 109 единиц техники и 1109 единиц оборудования. В этом году регион достигнет показателя 100% в результате закупки 2 единиц техники на общую сумму почти 12 млн рублей.

Напомним, на 2024 год министерством разработаны и утверждены 612 маршрутов наземного патрулирования протяженностью 58603 км. Также до "Самаралеса" доведены объемы по противопожарному обустройству лесов на текущий год, куда входит реконструкция 65 км лесных дорог, устройство и прочистка более 27 тысяч км минерализованных полос, установка 192 шлагбаумов на въездах в лесные массивы и 348 предупреждающих стендов.

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